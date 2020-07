23-letni Miha kljub temu, da je popolnoma slep, ni upravičen do brezplačne vozovnice

23-letni Miha Srebrnjak iz Gorenjega Suhadola je popolnoma slep že od trinajstega leta. Čeprav se je informacije o brezplačni vožnji z javnim prometom zelo razveselil, se z vlakom v Ljubljano še vedno ne more zapeljati brezplačno."Rečeno je bilo, da bomo tudi imetniki evropske invalidske kartice ugodnosti upravičeni do brezplačnega javnega prevoza," pravi Srebrnjak.

Kot je razvidno iz zakona, ugodnost ne velja čisto za vse. Do nje so poleg vojnih veteranov in upokojencev oziroma starejših od 65 let res upravičeni tudi invalidi, a le pod pogojem, da ne hodijo v službo. Srebrnjak, ki ima status samostojnega podjetnika torej izpade. "Po domače povedano: več delaš, bolj si tepen, manj delaj, več boš dobil,"pravi.

Srebrnjak: Naj se vsem pomaga na enak način

"Ne gre le za površnost v zakonu temveč in predvsem za nepotrebno delitev med invalidi. Tistimi, ki delajo, in tistimi, ki ne," meni. Čeprav drži, da nekateri službe ne najdejo ali so povsem delovno nesposobni, drži tudi, da so nekateri, tudi njegovi znanci, preprosto samo leni, poudarja Srebrnjak.

"Kar nekaj časa sem se boril že samo za to, da sem sploh lahko odprl s.p.. Zato se mi ne zdi prav. Če si invalid si invalid. Naj se vsem pomaga na enak način, naj se vsem omogočijo enake stvari," vztraja.

A na ministrstvu za infrastrukturo odgovarjajo, da to ni možno. "Razlog je v povračilu potnih stroškov,"so zapisali in dodali, da če bi samozaposleni imel brezplačno vozovnico, v davčno olajšavo ne bi mogel uveljavljati potnih stroškov. "Jaz ne morem kar tako v potne stroške napisati, da bi šel v soboto v Ljubljano malo na sprehod, ker pač ne gre. Imam spletno trgovino, zato se smatra, da delam od doma," na drugi strani pojasnjuje Srebrnjak.

Brezplačne vožnje z vlakom ali avtobusom se Srebrnjak sicer ne more veseliti kaj kmalu, iz infrastrukturnega ministrstva namreč sporočajo, da o spremembi tega dela zakonodaje trenutno ne razmišljajo.