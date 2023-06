Do brezplačnega kosila prihodnje šolsko leto več otrok, čez štiri leta vsi

Predstavniki vlade so namreč opozorili, da veliko šol prostorsko in kadrovsko ni pripravljenih na takšno povečanje števila kosil, do česar bi po uveljavitvi sprememb prišlo. Je pa odbor, da bi ublažil stiske otrok iz socialno šibkejših družin še pred septembrom 2027, na predlog koalicije v zakon vnesel določilo, s katerim je razširil sedanje subvencioniranje kosil od septembra 2024.

Poslanci so na seji državnega zbora odločali o predlogu, ki so ga v Inštitutu 8. marec vložili s pomočjo 5000 podpisov državljanov. Po njihovem predlogu bi sicer brezplačna kosila za osnovnošolce uvedli že januarja 2024, vendar pa je parlamentarni odbor za izobraževanje, znanost in mladino ob obravnavi predlogov sprejel vladno dopolnilo, po katerem bi se spremembe začele uporabljati septembra 2027.

V Inštitutu 8. marec so veseli, da so poslanci kljub nekaj spremembam sprejeli njihov zakon za brezplačna kosila za vse otroke. "Javna osnovna šola je eden izmed temeljnih mehanizmov kolektivne solidarnosti," so ob tem izpostavili in dodali, da mora biti šola prostor, kjer se vsak otrok počuti varnega in sprejetega. "Prostor, ki zagotavlja enake možnosti vsem otrokom."

Veseli so tudi, da so sprejeli amandma, ki so ga predlagali. Ta namreč brezplačna kosila za otroke, ki živijo pod pragom tveganja revščine, zagotavlja že z začetkom novega šolskega leta. "Veseli smo, da so nam poslanci in poslanke pri tem prisluhnili. Veseli smo, da so pokazali skrb za tiste najšibkejše. To je zmaga za solidarnost, ki je temeljna vrednota naše skupnosti. Še enkrat smo pokazali, da smo družba, ki zaščiti drug drugega," so dejali.

Sprejetje zakona doživljajo kot enega od svojih večjih uspehov. Ob tem pa v Inštitutu vseeno izpostavljajo, da so razočarani, da subvencije za otroke iz petega dohodkovnega razreda letos še ne bo in da se jim zdi škoda, da bodo brezplačna kosila za vse zagotovljena šele leta 2027.