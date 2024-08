Do večera nevihte nad večjim delom države, konec tedna spet sončno in vroče

Popoldne bo v Italiji in Avstriji nastal večji nevihtni pas, ki bo zvečer in v prvem delu noči dosegel tudi Slovenijo. Nastale bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo zvečer zajele večji del Slovenije. Nekatere nevihte bodo lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj Celzija.

Jutri bo sprva pretežno jasno. Popoldne in zvečer bo več spremenljive oblačnosti, v notranjosti bodo krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, v alpskih dolinah okoli 13, najvišje dnevne od 26 do 30, na Primorskem do 34 stopinj Celzija.

"Težišče padavinskega dogajanja bo predvidoma v severni polovici Slovenije, kjer lahko hitro narastejo in v manjšem obsegu tudi poplavijo posamezni hudourniški vodotoki in meteorne vode. Na jugu in jugozahodu pa bodo glavno nevarnost predstavljali močni sunki vetra, ki lahko na izpostavljenih mestih presežejo 80 kilometrov na uro. Izključena ni niti toča, ki pa predvidoma ne bo dosegla večjih dimenzij," napoveduje naš hišni prognostik Rok Nosan.