Do četrtkovega jutra bo sneg pobelil večji del Slovenije, ponekod bo tudi žledilo

Že v preteklih dneh je obilno zasnežilo višje lege, v prihodnjih pa bodo večje pošiljke snega deležne tudi nekatere nižine. Padavine nas bodo zajele v sredo popoldne, ko bo verjetno dovolj hladno, da bo nekaj snežink prineslo tudi v nižje dele Primorske, v noči na četrtek pa bo lahko sneg na jugu države zaradi toplejšega zraka v višinah prehajal v dež. Ker se bo po nižinah še zadrževal hladen zrak, bosta predvsem na prehodu med Notranjsko in Primorsko ter ponekod na Dolenjskem in Kočevskem nastajala poledica in žled. Ves čas pa bo snežilo v osrednji in severni Sloveniji, kjer lahko do četrtkovega jutra zapade od 15 do 30 centimetrov snega.

Obilne padavine v zadnjih tednih so zlasti na območju Julijskih Alp in Karavank ustvarile za začetek decembra debelo snežno odejo, veliko snega pa je v zadnjih desetih dneh zapadlo tudi po nekaterih dolinah. V Ratečah je snežna odeja po Arsovih podatkih visoka že 72 centimetrov, kar je mnogo več od dolgoletnega povprečja, ki znaša le 15 centimetrov. Veliko snega imajo tudi na Bohinjskem, 30 centimetrov, in v zahodnem delu Koroške – v Mežici so ga včeraj zjutraj izmerili 27 centimetrov. Snežna odeja se bo v prihodnjih dneh še odebelila, saj se nam od zahoda že približuje nova fronta. Vzrok za hitro spreminjajoče se vreme je meja med hladnejšo in toplejšo zračno maso, ki vseskozi valovi v bližini naših krajev. Na stiku zračnih mas nastajajo cikloni, ki se nato pomikajo tudi nad naše kraje, zato so bile padavine v zadnjih tednih pogoste.

icon-expand Stik tople in hladne zračne mase bo v noči na četrtek predvsem zahodni in osrednji Sloveniji prinesel obilnejše padavine. FOTO: Wxcharts.com

Kaj lahko pričakujemo? Novo snežno pošiljko nam bo prinesel ciklon, ki se bo ob novem spustu mrzlega zraka poglobil nad severnim Sredozemljem. Središče ciklona se nam bo najbolj približalo v noči na četrtek, ko bodo padavine marsikje obilne. Takrat se bosta nad našimi kraji srečevali dve zračni masi. V spodnjih plasteh ozračja se bo ob vzhodnih vetrovih zadrževal zelo hladen in vlažen zrak, višje pa bo iznad Sredozemlja dotekal občutno toplejši zrak. Na meji med toplim in hladnim zrakom bodo v noči na četrtek in nato tudi še v četrtek čez dan nastajale močnejše padavine, ki jih bodo nato višinski vetrovi v pasovih nosili na sever države. Ker bo ozračje nestabilno, se bodo lahko razvile tudi posamezne nevihte.

icon-expand Pred nami so povsem zimski dnevi. FOTO: Dreamestime

Pred občutno spremembo vremena še en suh dan Danes bodo višje ležeči kraji nad okoli 600 metrov nadmorske višine in Primorska že od jutra obsijani s soncem. Marsikje drugje bo dopoldne še megleno, popoldne pa se bo povsod vsaj za krajši čas delno zjasnilo. V krajih z dolgotrajnejšo meglo bodo popoldanske temperature okoli ničle. Toliko bodo termometri pokazali tudi v višje ležečih alpskih dolinah in na Koroškem. Drugod bo od 2 do 5, na Primorskem od 8 do 10 stopinj Celzija.

Vzdolž Jadranske obale bo v sredo zvečer in v noči na četrtek pihal močan jugo, ki bo v kombinaciji z nizkim zračnim tlakom in prazno luno poskrbel za povišano valovanje in plimovanje morja. Drugod po nižinah izrazitejšega vetra ne pričakujemo.

Vreme se bo začelo spreminjati jutri dopoldne, ko se bo po mrzlem in marsikje meglenem začetku dneva pooblačilo. Zahodne kraje bodo že kmalu po poldnevu zajele rahle padavine, ki se bodo do večera razširile nad vso državo. Sprva bo dovolj hladno, da bo lahko nekaj snežink prineslo tudi v nižje dele Primorske, proti večeru pa se bo meja sneženja dvigala. V noči na četrtek bo vremensko dogajanje zelo burno Glavnina padavin nas bo dosegla v noči na četrtek, ko se bo čez naše kraje naprej pomaknila topla, kmalu zatem pa še hladna fronta. Ob pomiku tople fronte bo lahko sneg na jugu Slovenije prehodno prehajal v dež. Ker pa bodo nižje še vztrajale negativne temperature, bo marsikje nastala poledica, ponekod lahko tudi žled. Na prehodu med Notranjsko in Primorsko, kjer bo plast toplega zraka v višinah najdebelejša, se lahko nabere tudi okoli dva centimetra debela plast ledu. V večjem delu Slovenije pa bo v noči na četrtek močno snežilo. Najobilnejše sneženje bo predvidoma zajelo Gorenjsko, Koroško in osrednjo Slovenijo, kjer lahko do četrtka zjutraj zapade od 15 do 30 centimetrov snega, podobno veliko snega bodo, kot vse kaže, dobili tudi višji deli Notranjske in Kočevske. Padavine se bodo nato pomikale na vzhod, ki pa ga bodo najverjetneje dosegle že precej oslabljene.

icon-expand Obeti za Slovenijo FOTO: 24ur.com