Do cilja s podjetji Dominatus in Moje računovodstvo

Če želite biti dostopnejši tudi za vaše stranke v tujini, boste potrebovali strokovnjake za prevajanje: https://prevajanje.spletni-slovar.com/ , ki bodo hitro in profesionalno poskrbeli za prevode vaše dokumentacije iz slovenščine v katerikoli svetovni jezik in obratno. Poleg tega je možna tudi lektura prevedenega besedila.

Ključna je prava zasnova, ki ne zajema le estetskega vidika končne postavitve, temveč mora predvsem biti uporabniku prijazna. Zato je na začetku pomembno dobro načrtovanje, ki vključuje izris in postavitev. Oblikovalci podjetja Dominatus nato izdelajo grafično podobo in oblikujejo še vse ostale elemente, ki jih mora imeti internetna prodajalna, kot so na primer kategorije izdelkov, košarica, kontaktni obrazci. Ko je oblikovanje zaključeno, delo prevzamejo programerji, ki poskrbijo za končno podobo.

Ne glede na to, ali potrebujete tehnična, strokovna, poljudnoznanstvena ali znanstvena besedila v tujem jeziku, oziroma iz tujega v slovenščino, so vam pri Dominatus Digital na voljo tudi ob dela prostih dneh in med vikendi. Njihovi prevodi so opravljeni strokovno in cenovno ugodno. Možni so navadni prevodi, ki ne veljajo za pravno formalno veljavne pri določenih institucijah, lahko pa vam opravijo tudi sodne prevode, ki jih opravijo s strani Ministrstva za pravosodje uradno imenovani sodni tolmači.

Vse, kar morate storiti, je da na elektronski naslov podjetja Dominatus Digital pošljete svoje besedilo, ki ga bodo pregledali in vam v odgovoru poslali točno ceno in čas, v katerem bo delo opravljeno. Nujno morate v svojem sporočilu navesti izvirni in ciljni jezik besedila ter tudi to, ali želite poleg prevoda še lekturo.