'Do čiste pitne vode v Anhovem še trije glasovi'

V Gibanju za pitno vodo so pretekli teden poslance prosili, naj podprejo dopolnilo, s katerim bi v proračunih za leti 2022 in 2023 zagotovili 1,2 milijona evrov za gradnjo neodvisnega vira pitne vode s povezavo na vodovodni sistem Mrzlek, ob tem pa so zagnali tudi spletno peticijo.

Prvi korak za uresničitev tega, da bi 1100 prebivalcev in prebivalk Anhovega dobilo dostop do čiste in pitne vode, je po njenih pojasnilih že storjen. Po njihovi novinarski konferenci pretekli teden je bil namreč na pobudo liste Marjana Šarca skupaj s stranko Alenke Bratušek, skupino nepovezanih poslancev, Levico in SD že vložen amandma k proračunu. To pomeni, da amandma zaenkrat podpira 43 poslancev.

"Politika ima idealno priložnost, da z minimalnim naporom, drobtinico iz proračuna to zadevo reši in poskrbi, da ljudi vzamemo iz krempljev umazanega kapitala. Ni izgovorov za zavlačevanje," je dejal Uroš Macerl iz Eko kroga. Prepričan je, da se bo pokazalo, kdo dela za ljudi in kdo za kapital.

Dodal je, da je naloga lokalne oblasti, ki je v rokah stranke SD, da stori vse, da poskrbi za svoje ljudi in sodeluje z ministrstvom, ki je pokazalo interes. "Usoda vode in zdravja je v rokah županje. Veseli nas, da njena matična stranka amandma podpira," je dejal Stegel in napovedal, da bodo danes županji poslali pobudo za zagotovitev vse potrebne dokumentacije.

Pobudniki te iniciative si želijo, da bi do uresničitve prišlo čim prej in ne bi bilo nepotrebnih zavlačevanj. "Za našo občino je ta oskrba s pitno vodo ključnega in življenjskega pomena in ni nobenega razloga, da se ta zadeva ne bi uredila že v prihodnjem letu. Vsakršno zavlačevanje je preprosto nečloveško in nesprejemljivo. Amandma predvideva, da bi se dela začela že prihodnje leto," je povedal Miha Stegel iz Civilne iniciative Danes.

Alenka Kreč Bricelj iz Smetumeta pa je ob koncu znova pozvala k podpisu spletne peticije za podporo tej pobudi. "To moramo odločno zahtevati tudi od odločevalcev in brezkompromisno reči, da je zdravo okolje tisto, ki je najpomembnejše za nas vse, predvsem pa v tem trenutku za prebivalce Anhovega," je sklenila.

LMŠ: Kakovostna pitna voda mora biti dostopna slehernemu prebivalcu in prebivalki Slovenije

Iz stranke LMŠ so sporočili, da tako, kot so pri referendumu za čisto pitno vodo aktivno sodelovali s civilno družbo, sodelujejo tudi pri ureditvi vodne oskrbe na področju Anhovega oz. Občine Kanal ob Soči. "V stranki LMŠ smo se na pobudo Inštituta 8. marec in civilne družbe odzvali takoj in skupaj z opozicijskimi strankami ta teden vložili amandmaje k predlogu sprememb državnega proračuna za leto 2022 in predlogu proračuna za leto 2023 za čisto pitno vodo v Anhovem. V LMŠ smo prepričani, da spremembe, ki so za skupno dobro vseh nas, lahko delamo le, če smo povezani. Za zagotovitev oskrbe s čisto pitno vodo v občini Kanal ob Soči je potreben nov neodvisen vir pitne vode, ki bi se zagotovil s povezavo na vodovodni sistem Mrzlek. Stroški izgradnje vodovoda so ocenjeni na 1.200.000 evrov in so izvedljivi v obdobju dveh let. Nesprejemljivo je, da so prebivalci odvisni od zasebnega vodnega vira, ki se lahko kadarkoli uporabi za izsiljevanje občine ali prebivalcev s strani podjetja Salonit Anhovo. Zato je navezava na vodni sistem Mrzlek tehnično možna rešitev, ki zanesljivo zagotavlja kakovostno pitno vodo," so zapisali.

Če bodo dopolnila sprejeta in bo zanje glasovala večina prisotnih poslank in poslancev, bomo s tem omogočili, da bodo prebivalke in prebivalci Anhovega končno dobili čisto pitno vodo iz javnega vodnega sistema, so še dodali. "V LMŠ vztrajamo, kar smo zapisali tudi v svojem programu, ki ga bomo predstavili konec novembra, da moramo pot pitne vode od izvira do kozarca zagotavljati neprofitno po javnih vodovodih, ki so redno vzdrževani, kakovost vode pa nadzorovana. Kakovostna pitna voda mora biti dostopna slehernemu prebivalcu in prebivalki Slovenije."