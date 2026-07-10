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Slovenija

Do decembra popolna zapora Tolstojeve ulice

Ljubljana, 10. 07. 2026 17.40 pred 42 minutami 1 min branja 2

Avtor:
STA M.S.
Zaprtje ulice

Zaradi obnove komunalne infrastrukture in rekonstrukcije Slovenčeve in Tolstojeve ulice v Ljubljani bo od ponedeljka do predvidoma 14. decembra slednja popolnoma zaprta za promet. Stanovalcem bo omogočen dostop do stanovanj, so sporočili z Mestne občine Ljubljana.

V času večmesečne zapore bo urejen obvoz, z izvajanjem del po odsekih pa bodo stanovalcem omogočili nemoten dostop do stanovanj.

Vse udeležence v prometu prosijo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije.

Po poročanju portala ljubljana.info projekt predvideva obnovo vozišča, novo prometno ureditev ter boljše pogoje za pešce in kolesarje, hkrati pa tudi posodobitev komunalne infrastrukture.

Skupna vrednost projekta znaša 1,97 milijona evrov z davkom na dodano vrednost.

ljubljana tolstojeva ulica

Do decembra popolna zapora Tolstojeve ulice

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KOMENTARJI2

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JanezNovak13
10. 07. 2026 18.27
In tako bomo brez mleka in sladoleda ostali. Ali pa tudi ne, ker je ta predrag.
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+1
1 0
kokicas
10. 07. 2026 17.58
Zdj pa še vse ostale ceste, ker bo šel promet zapret. Kot je to praksa in trenutna ureditev na Viču, pa spet podalšanje zapore na Vilharjevi, ker spet prvi plan ni šel skozi niso niti na polovici pa že odprta bi morala biti. Cel cirkis je z temi prenovami v Ljubljani.
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+1
1 0
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