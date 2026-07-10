Do decembra popolna zapora Tolstojeve ulice

V času večmesečne zapore bo urejen obvoz, z izvajanjem del po odsekih pa bodo stanovalcem omogočili nemoten dostop do stanovanj.

Vse udeležence v prometu prosijo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije.

Po poročanju portala ljubljana.info projekt predvideva obnovo vozišča, novo prometno ureditev ter boljše pogoje za pešce in kolesarje, hkrati pa tudi posodobitev komunalne infrastrukture.

Skupna vrednost projekta znaša 1,97 milijona evrov z davkom na dodano vrednost.