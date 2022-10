Do digitalnih bonov upravičenih 67 starejših od 55 let

Digitalne bone bo lahko poleg učencev, dijakov in študentov do konca novembra koristilo tudi 67 oseb starih 55 let ali več, ki so opravili zadostno število ur usposabljanj s področja digitalnih kompetenc. Služba vlade za digitalno preobrazbo je sicer v petek organizirala prvi informativni dan za izvajalce usposabljanj za starejše.

Potem, ko je Slovenski regionalni razvojni sklad septembra razveljavil razpis za sofinanciranje neformalnih izobraževanj za odrasle, stare 55 let ali več na področju digitalnih kompetenc, so iz vladne službe za digitalno preobrazbo v ponedeljek sporočili, da bodo do digitalnih bonov upravičeni vsi udeleženci, ki so opravili izobraževanje do vključno 25. avgusta 2022 in izpolnili enega od pogojev, ali opravljenih devet ur osnovnega izobraževanja ali opravljenih skupno devet ur v okviru dveh dodatnih izobraževanj. Kot je pojasnil vodja sektorja za digitalno vključenost na vladni službi za digitalno preobrazbo Tilen Gorenšek, gre za 67 upravičencev.

icon-expand Do digitalnih bonov je upravičenih 67 starejših od 55 let. FOTO: Shutterstock

Digitalni boni v vrednosti 150 evrov so v veljavo stopili 15. junija letos. Najprej so jih za nakup računalniške opreme lahko koristili osnovnošolci zadnje triade, dijaki in študentje, po prvotnih načrtih pa bi jih jeseni prejeli še prebivalci, stari 55 let ali več, ki so opravili ustrezna izobraževanja s področja digitalnih kompetenc. Vendar se je nato zapletlo pri razpisu za sofinanciranje izvajanja neformalnih izobraževanj za odrasle. Kot je septembra pojasnila ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh, so se za razveljavitev razpisa odločili, ker so po temeljitem pregledu celotne dokumentacije ugotovili, da je razpis v neskladju z zakonom o spodbujanju digitalne vključenosti, ki je tudi vpeljal digitalne bone. Stojmenova Duh je ob napovedi razveljavitve razpisa predstavila, da so v pripravi že nova izobraževanja odraslih s področja digitalnih kompetenc.

Po zadnjih podatkih je bilo do 14. oktobra do 11. ure unovčenih 145.329 digitalnih bonov v skupni vrednosti 20,77 milijona evrov. Skupaj dodeljen znesek za digitalne bone je 33,54 milijona evrov. Bone lahko upravičenci koristijo še do konca novembra.