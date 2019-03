'Do dodatka za povečano obremenitev upravičena manj kot polovica vojakov'

Čeprav vlada v sporočilu navaja, da sindikati v ministrstvu za obrambo gradivu, ki jim je bilo predhodno poslano v mnenje, niso nasprotovali, pa očitno z rešitvijo le niso povsem zadovoljni. Sekretar Sindikata ministrstva za obrambo Marjan Lahje za STA namreč ocenil, da vladni sklep delno rešuje vprašanje plačila povečanih obremenitev vojakov.

Pozdravljajo, da predvideva dodatek tudi za tiste pripadnike SV, ki opravljajo naloge pomoči pri varovanju državne meje in sodelujejo na določenih vajah SV, a ostaja problem večjih obremenitev vojakov zaradi kadrovske podhranjenosti SV. To sicer prepoznavajo tudi na vladni strani, saj v sporočilu za javnost ugotavljajo, da so ob velikem pomanjkanju kadrovskih virov obremenitve pripadnikov SV zelo velike.

A cilj današnjega sklepa, kot navaja vlada, ni splošno povečevanje plač v SV, ampak gre za spremembe obstoječih izplačil tako, da bodo ustrezno uveljavljeni mehanizmi za finančno nagrado tistim pripadnikom, ki nosijo največji del povečanih obremenitev.

Vladni sklep zaradi povečanega obsega dela in posebnih obremenitev predvideva desetodstotno povečanje osnovnih plač vojakom v enotah, ki so predvidene za uporabo v okviru Nata in drugih mednarodnih operacijah, in sicer za čas priprav in usposabljanja.