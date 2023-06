 "Od Goloba pričakujemo, da naredi red v svojih vrstah"

Ob tem velja spomniti na predvolilne obljube Roberta Goloba, kako bo drugačen od Janše, da bo iskal dialog s sindikati, civilno družbo, stroko in jo vključeval v rešitve.Da je po enem letu vladanja daleč od teh obljub potrjuje poziv Ekonomsko socialnega sveta vladi, naj spoštuje socialni dialog ter poziv premierju Golobu, naj jim čim prej sporoči termine, kdaj bo lahko prišel na sejo sveta. Prav tako v Ekonomsko socialnem svetu še vedno vztrajajo, da jih je vlada s torkovo potrditvijo novele zakona o dolgotrajni oskrbi obšla, kljub trditvam ministra Maljevca, da so bili vključeni v razpravo o predlogu zakona o dolgotrajni oskrbi.

Na način financiranja zaskrbljeno gledajo tudi delodajalci, saj vlada predlaga, da bi odstotek prispeval zaposleni, odstotek delodajalci in odstotek upokojenci, še več s.p in kmetje. "Številke niso utemeljene. Nimamo izračunov, kako in kam se bomo gibali čez dve ali tri leta. Čakajo nas večji izdatki, ki bodo morali biti pokrit, zato je bojazen, da bodo prispevki v prihodnje višji," opozarja predsednik Združenja delodajalcev Marjan Trobiš , ki sicer zavrača navedbe o odpovedi udeležbe s strani delodajalcev, saj da jih je urad v sredo obvestil, da se predsednik vlade v nadaljnje ne bo udeleževal sej, zato so se tudi oni v sredo odločili, da jih ne bo.

Sindikati so kritični tudi do upravljanja s sredstvi. "Denar bo šel iz naših žepov, ni važno ali delodajalcev ali delavcev. Pričakovali bi, da se najprej vpraša tiste, ki bodo vplačevali. Argument, da je bil predlog obravnavan na ESS tudi ne drži, saj je predlog prišel 24 ur pred sejo, ko se je že vedelo, da delodajalcev ne bo, " dodaja Jerkičeva.

Predsednica Zveze svobodnih sindikatov in članica Ekonomsko socialnega sveta (ESS) Lidija Jerkič na vprašanje, ali se je vlada oziroma minister Maljevac, kot trdi sam, res posvetoval z njimi o predlogu zakona o dolgotrajni oskrbi, odgovarja: "Ne vem, kje se ne razumemo. Ali minister ne ve, kaj je socialni dialog in kako poteka, ali pa zavajal."

In kako sindikati gledajo na dejstvo, da se predsednik vlade Robert Golob kljub temu, da je na predvolilnih soočenjih obljubljal dialog, da bo poslušal civilno družbo in sindikate, ni prišel na petkovo sejo ekonomsko socialnega sveta ter da je vlada sprejela predlog o dolgotrajni oskrbi mimo ESS-ja? "Ocenjujemo, da mora Golob svojo ekipo vzeti v roke, jo resetirati, podučiti in pozvati, naj se udeležujejo sej ESS. Udeležba je vedno slabša, na sejah ni ministrov, še največkrat pride gospodarski minister. Od Goloba pričakujemo, da naredi red v svojih vrstah in zagotovi socialni dialog, kot ga je obljubljal," je apel na predsednika vlade naslovila Jerkičeva. Trobiš je sicer potrdil, da se bodo z Golobom srečali v torek ob 14. uri.

"Te številke (glede odstotkov financiranja, op. a.) so bile omenjene na zadnjem pogajalskem srečanju. Zakon finančne konstrukcije sploh ni imel. Z zakonom prelagamo obveznosti v prihodnost, glavni namen zakona je prelaganje na kasnejši čas," še meni Jerkičeva, ki dodaja, da nihče niti ne pričakuje, da bo sredstev dovolj, čeprav so ljudje pripravljeni plačevati za dolgotrajno oskrbo, "a ne želimo prispevati za mačka v žaklju," prav tako po mnenju Jerkičeve obseg pravic sploh še ni napisan, zato se boji, da se bo zgodil scenarij trenutnega zdravstva, ko storitve plačujemo, a jih ne dobimo. "Več je vprašanj kot odgovorov," meni Jerkičeva.

"Čakalne dobe so že sedaj dolge, storitev pa ni"

O zakonu dolgotrajne oskrbe so presenečeni tudi v skupnosti Centrov za socialno delo. "Mi smo bili o pomembni vlogi centrov pri dolgotrajni oskrbi obveščeni preko medijev in pri pripravi zakona nismo sodelovali," pravi sekretarka skupnosti Tatjana Milavec, a dodaja, da so se srečali z ministrom in mu predstavili svoje poglede.

Kljub temu so do zakona v centrih za socialno delo kritični. "Če berete zakon, vidite, da je veliko administrativnega dela. Na trgu dela ni ljudi, ki bi jih lahko zaposlili za to delo in bojimo se, da tak obseg nalog ne bo mogoče izpolniti v časovnih rokih," pojasnjuje Milavec, ki jo skrbi, da bodo uporabniki nato razočarani, ker sistem ne bo deloval. "Na terenu se srečujemo s stiskami ljudi in čakalne dobe so že sedaj dolge, storitev pa ni. Že sedaj ni kadra za nujna dela. Nočemo, da nas nas javnost doživlja kot administracijo," na težave centrov opozarja sekretarka v skupnosti Centrov za socialno delo.