Do ginekologa je skoraj nemogoče priti

V ljubljanski porodnišnici so slovesno prerezali trak ob odprtju prenovljene sprejemne pisarne, triaže, čakalnice in dela hodnika. Tu se rodi vsak tretji Slovenec, a preden pride do porodnišnice, ima marsikatera ženska težave z iskanjem ginekologa. V ZD Ljubljana, na primer, trenutno pacientk ne sprejema nobeden.