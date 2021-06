Kako smo pristali do grla v blatu in postali raj za okoljske kriminalce?

Zato ni čudno, da v lastništva podjetij, ki se ukvarjajo z odpadki, vstopajo posamezniki, ki s tem področjem nimajo nobenih izkušenj, se pa zavedo, da gre za odlično investicijo v prihodnosti. Tako kot gobe po dežju nastajajo instant podjetja z zgolj peščico zaposlenimi, ki praktično čez noč pridobijo potrebne certifikate (tudi na nelegalen način) in se začnejo ukvarjati z zbiranjem in obdelavo odpadkov. Iz le nekaj tisoč evrov letnih prihodkov se njihovo poslovanje nenadoma začne meriti v milijonih.

Odvrženo komunalno blato v Pivoli (pa tudi na drugih lokacijah) je najverjetneje delo organizirane kriminalne združbe, ki je s tem, ko je odvrgla blato v naravo, mastno zaslužila. In to zgolj za nekaj voženj. Naj se sliši še tako neverjetno, ampak v postopku zbiranja, prevoza in obdelave komunalnega blata se pretakajo milijonski zneski. Na splošno so in še bodo odpadki ena najbolj dobičkonosnih dejavnosti, saj bodo potrebe za zbiranje in obdelavo vedno večje.

O smetarski hobotnici smo že pisali in verjetno še bomo, saj smo očitno globoko dregnili v kup smrdečega blata. Trenutno tistega, ki ga poskušajo sanirati na območju Pivole in je onesnažil tamkajšnji botanični vrt ter zasebni vir pitne vode in v primeru katerega so kazensko ovadbo vložili zoper šest oseb. Ostali kupi smrdečega blatu, ki ležijo na različnih koncih Slovenije, pa še čakajo na svoj inšpekcijski, mogoče celo kazenski razplet.

Ironija je, da smo pred desetletji gradili in posodabljali čistilne naprave, ker smo želeli, da bi živeli v bolj zdravem okolju, imeli čistejše reke in zaščitili svoje vire pitne vode. Takrat seveda nismo razmišljali, kam bomo z vsemi komunalnimi odpadki, ki ostanejo ob mehanskem, biološkem in kemičnem čiščenju odpadnih voda. Torej, kam s komunalnim blatom? Najbolje seveda v tujino. Zakaj bi lastni 'drek' sežigali in skladiščili doma, če ga lahko na tujem. Nihče noče imeti smeti v svojem okolju, vsi pa jih proizvajamo. Tako smo računali na sežigalnice v tujini, predvsem na Madžarskem in skoraj je bilo prelepo leta, ko smo blato izvažali naši vzhodni sosedi. Do leta 2019. Takrat je bilo blatne pravljice konec, saj so Madžari sporočili, da našega blata ne sprejemajo več.

Zbornica komunalnega gospodarstva je že poleti 2019 obvestila okoljsko ministrstvo, da se predvidevajo težave pri odstranjevanju blata iz čistilnih naprav v Sloveniji. "Ko smo takrat analizirali morebitne posledice zaustavitve Madžarske za uvoz blata iz Slovenije, smo ocenili, da bodo največ težav imeli upravljavci čistilnih naprav, ki ne bodo uspeli na javnih razpisih pridobiti odstranjevalca blata in se bo to blato kopičilo ob čistilnih napravah. Niti predstavljati si pa nismo mogli, da bodo priložnost zaznali 'okoljski kriminalci', ki bodo blato sicer od upravljavcev čistilnih naprav legalno prevzeli in ga nato nelegalno odložili v naravo. Stanje s samozadostnostjo odstranjevanja blata v Sloveniji je žal na točki iz leta 2019 – vemo, kaj je potrebno storiti, vendar še ni nekih strateških državnih usmeritev, kako k temu pristopiti," na naša vprašanja odgovarjajo na Zbornici komunalnega gospodarstva. "Glede na ravnanja z blatom v severno evropskih državah vemo, da je rešitev v monosežigu blata ter kasnejšem izločevanju fosforja iz pepela blata. Na to možnost je nakazala tudi državna sekretarka na ministrstvu za okolje vendar se čaka, da se te možnosti odstranjevanja blata zapišejo v strateške dokumente, da bodo lahko občine pristopile k realizaciji tega."

Skrbi nas, da je to zgolj vrh ledene gore in da je nelegalno odloženega blata v Sloveniji še več.

Ker teh stvari na državni ravni še nismo uredili, so tako posamezna komunalna podjetja prepuščena sama sebi. "Načeloma komunalna podjetja uspejo na razpisih najti odstranjevalce blata, vendar kot sedaj spoznavamo, se nekateri tako izbrani odstranjevalci blata v želji po čim boljšem poslovnem rezultatu poslužujejo okoljskih kriminalnih dejanj," pravijo na zbornici.

Ko smo raziskovali, kakšne možnosti in kdo vse ima ustrezna dovoljenja in certifikate za zbiranje in obdelavo odpadkov, smo pogosto zasledili, da nam ne morejo razkriti poslovnih partnerjev, saj gre za poslovno skrivnost in konkurenčno prednost posameznega odstranjevalca. Zaradi tega tudi zbornici uradne poti odstranjevanja blata niso poznane. "Neuradno pa naj bi slovensko blato končalo na Slovaškem, Hrvaškem ter del le-tega preko slovenskih bioplinaren še vedno na Madžarskem. V bioplinarni namreč blato predelajo in izločijo bioplin, nato pa digistat (energetsko izčrpan ostanek blata), izvozijo na Madžarsko. Madžarska namreč še vedno sprejema digistat, ki je voden pod drugo klasifikacijsko številko odpadka, kot blato iz čistilnih naprav."

Glede vseh starih in novih odkritij odvrženega blata v naravi na zbornici odgovarjajo: "Skrbi nas, da je to zgolj vrh ledene gore in da je nelegalno odloženega blata v Sloveniji še več. Vendar je to stvar inšpekcijskih služb in organov pregona … Od države pričakujemo, da bodo čimprej vzpostavljeni vsi pravni pogoji, da lahko Slovenija postane samozadostna tudi na tem področju. Enak strateški pristop pričakujemo tudi za ravnanje s komunalno odpadno embalažo, za sežiganje nenevarnih komunalnih odpadkov, ki nastanejo po obdelavi komunalnih odpadkov, za predelavo nevarnih odpadkov, …. Skratka povsod tam, kjer je za državo strateškega pomena, da smo samozadostni in neodvisni od dnevno političnih procesov sosednjih držav, ki nas lahko pahnejo v brezizhodni položaj. Vsaka sodobna družba ima za posledico svojega obstoja nastanek odpadnih snovi in vsaka sodobna družba tudi sama poskrbi za to, da se te odpadne snovi na varen, okolju neškodljiv način odstranijo. Smo v Sloveniji sodobna družba?"

Kdo bo ta, ki bo presekal gordijski vozel?

V boju za svoje politične stolčke se vsi pristojni na polno otepajo te tako zelo aktualne in akutne problematike, saj so vprašanja, kot je sežigalnica odpadkov, politični pogrom. Le kdo bi imel na svojem ’dvorišču’ sežigalnico odpadkov? Le kdo bi dal glas tistemu, ki bi dovolil postavitev sežigalnice in velikih zbiralnic blata?

Pa poglejmo, kje jim je uspelo? Eno najsodobnejših in učinkovitih sežigalnic imajo v Celju. To je edina prava sežigalnica odpadkov pri nas. Občina Celje jo je zgradila za 20 milijonov evrov, od tega so bila porabljena večinoma evropska sredstva. V Anhovem imamo sosežigalnico, a tam sežigamo tuje odpadke, domače pa morajo podjetja izvažati v tujino. Ker je zanimanja za obdelavo odpadkov vedno več, objektov za obdelavo in sežig pa malo, temu primerno narašča cena te storitve na trgu.