Lažja pridobitev vozniškega izpita za motorje dvignila povpraševanje za nakup

Motorji so najbolj zaželeni jekleni konjički v Sloveniji, ki v salon privabijo tudi do 10 kupcev na dan. Vsakič, ko dobijo novo zalogo, praktično nemudoma poide.

Sergej Petkovšek, vodja prodaje, AS Domžale Moto center pojasnjuje: "Nekatere modele bi bilo takoj za dobit iz zaloge, za ostale se pa čaka mesec, dva, tri, tudi do pol leta. Odvisno od modela." "To gre za vsa motorna vozila 125 kubičnih centimetrov, 11 kilovatov moči," pa pravi Manuel Pungertnik, vodja AMZS Šole vožnje in inštruktor varna vožnje.

In zakaj so nenadoma tako priljubljeni? Če ste jih doslej lahko vozili zgolj z opravljenim teoretičnim izpitom, zdravniškim pregledom, dvajsetimi urami vožnje in praktičnim izpitom, od prvega junija - za vožnjo po Sloveniji - zadostuje že izpit za avto in pičlih šest ur vožnje. "Povpraševanje je visoko, predvsem za to kategorijo, ki je za Republiko Slovenijo. Sigurno, glede na trend bo pa izpitov A kategorije po mojem mnenju celo več kot vse ostalih," pravi Pungertnik.

A tako velikemu povpraševanju – predvsem zaradi pomanjkanja sestavnih komponent, ki se vleče že leto dni – prodajalci preprosto ne morejo slediti. "Nekatere stvari dobimo – tako, kot jih naročimo – z zamudo, določene modele so nam umaknili, tudi do 50 odstotkov," še dodaja Petkovšek.

Medtem šole vožnje skrbi varnost

Zgolj šest ur vožnje, ki ne vključuje praktičnega izpita je zagotovo premalo, pravijo. "Naredili bomo en program, ki bo namenjen ravno voznikom 125-kubičnih centimetrov, ki bo zajemal poligonski del, zaviranje v kritičnih situacijah, ogibanje in pa seveda vsi ti elementi, ki nam v prometu še kako prav pridejo," je jasen Pungertnik.

Na druge šole vožnje pa apelirajo, naj voznike motociklov v tistih nekaj urah poučevanja temeljito pripravijo na pasti, ki jih predstavlja nepredvidljiv promet.