Do kdaj bo še vztrajalo babje poletje?

Na vreme pri nas vpliva anticiklon, ki nam prinaša sončno in za ta čas tudi precej toplo vreme, le ob dopoldnevih se marsikje po nižinah zadržujeta megla in nizka oblačnost. Umirjeno jesensko vreme se bo nadaljevalo vsaj še en teden. Fronta, ki bo pomenila slovo babjega poletja, nas bo predvidoma prešla šele po 20. oktobru.

Kot je v zadnjih dneh že stalnica, smo se tudi danes po nižinah večjega dela države prebudili v megleno jutro. Ta se je izognila višjim legam in Primorski, kjer piha šibka burja. Tu je jutro za oktober nenavadno toplo. V Podnanosu in Dolenjah pri Ajdovščini se najnižja temperatura ni spustila pod 17 stopinj Celzija. Zelo toplo je tudi v Biljah pri Novi Gorici, kjer so izmerili 15 stopinj Celzija in na Letališču Portorož z 12 stopinjami Celzija. Drugod po državi je precej hladneje, saj termometri kažejo večinoma med 3 in 8 stopinjami Celzija.

Današnje jutranje temperature FOTO: Arso

Dopoldne se bo megleni pokrov nad Slovenijo postopno stanjšal in posušil, najkasneje v osrednji in jugovzhodni Sloveniji, kjer bo lahko megleno še do poznega dopoldneva. Nadaljevanje dneva bo sončno z nekaj srednje in visoke oblačne koprene. Pred nami je še eno prijetno toplo popoldne s temperaturami med 19 in 21 stopinj Celzija. Najtopleje bo na Goriškem, kjer se bo ogrelo do 25 stopinj Celzija.

Napoved za Slovenijo FOTO: POP TV

Sveža jutra, topli popoldnevi Naši kraji bodo tudi v novem tednu pod vplivom območja visokega zračnega tlaka, kar pomeni, da se bo umirjeno in ob popoldnevih zelo toplo vreme še nadaljevalo. V ponedeljek bo po meglenem začetku dneva na nebu nekaj več oblačnosti. Nekaj oblakov bo na nebu tudi v torek, v sredo pa sonca ne bo manjkalo. Za vremensko umirjene dneve v oktobru so značilna velika temperaturna nihanja med jutrom in dnevom. Razlog je temperaturni obrat, ki se ob dolgih in jasnih nočeh krepi v spodnjih plasteh ozračja. Zjutraj je tako marsikje po nižinah megleno s temperaturo le okoli 5 stopinj Celzija, čez dan pa je sonce oktobra še dovolj močno, da razkroji meglo. Pri tem se hladnejši zrak pri tleh začne mešati s toplejšim zrakom v višjih plasteh ozračja in temperatura lahko hitro poskoči tudi za več kot 15 stopinj Celzija.

Obeti za Slovenijo FOTO: POP TV