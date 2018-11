Do kdaj bo še vztrajalo nadpovprečno toplo vreme?

Vreme nad Evropo v teh dneh krojita dva velika zračna vrtinca. Nad vzhodno polovico celine se vrti anticiklon in prinaša umirjeno jese nsko vreme s precej megle ali nizke oblačnosti po nižinah. Zahodno polovico celine pa obvladuje ciklon z vremenskimi frontami, ob katerih bo tudi v prihodnjih dneh pogosto deževalo. Ob taki postavitvi ciklonov in anticiklonov bodo nad dobršnim delom star e celine še kar nekaj časa pihali južni do jugozahodni vetrovi in ji iznad Sredozemlja dovajali za ta del leta zelo topel zrak.

Tudi petek nam ne prinaša večje vremenske spremembe. Po nižinah osrednje in vzhodne Slovenije se bo dan začel in še kar nekaj časa nadaljeval z meglo ali nizko oblačnostjo, ki se bo ponekod zadrževala večji del dneva. Nekaj megle bo tudi ob morju. V višjih legah bo sonc a več, a bo na nebu kljub temu precej visoke koprenaste oblačnosti kot posledica tople fronte, ki se bo pomikala prek naših krajev.

V dokaj jasni noči je nižine večjega dela države prekrila megla ali nizka oblačnost, ki se bo ponekod zadržala še do zgodnjega popoldneva. Popoldne bo v večjem države vsaj nekaj sonc a. Več oblačnosti bo ostalo na območju alpsko-dinarske pregrade, kjer ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Današnje najvišje dnevne temperature se bodo gibale med 14 in 19 stopinj Celzija.

Ob koncu tedna bo vreme tudi v nižjih slojih ozračja krojil jugozahodni zračni tok in Slovenijo razdelil na dva dela. Na vzhodu države bo prevladovalo večinoma sončno vreme, na zahodu pa bo več oblakov. Predvsem ob alpsko-dinarski pregradi so možne manjše padavine, jugozahodni veter pa bo kakšno kapljo dežja občasno zanesel tudi nad osrednjo in severno Slovenijo.

Kontrast med vzhodom in zahodom se bo poznal tudi pri temperaturah. Na vzhodu države se bodo te marsikje lahko dotaknile 20 stopinj Celzija, medtem ko bo na bolj sivem zahodu za okoli 5 stopinj Celzija hladneje.

Toplo, a še daleč od rekordov

Kljub zelo toplemu začetku novembra pa so bile temperature v tem času v preteklosti tudi že precej višje. V vremenskem arhivu Agencije za okolje (Arso) tako najdemo dogodek izpred natanko treh let, ko smo marsikje beležili izjemno visoke temperature za november. V Metliki se je 9. novembra ogrelo do rekordnih 25,6 stopinje Celzija, več kot 20 stopinj Celzija pa so termometri takrat pokazali celo v slovenski Sibiriji na Babnem polju.