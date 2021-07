Do konca leta možnost uporabe pretečene osebne izkaznice v Sloveniji

Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije covida-19, ki je začel veljati danes, med drugim omogoča možnost uporabe osebne izkaznice, ki ji je sicer že potekla veljavnost.

Uporaba pretečenih osebnih izkaznic bo mogoča do konca letošnjega leta na območju Slovenije, in sicer ob izkazovanju istovetnosti in državljanstva pred pristojnimi organi in ob nastopanju v pravnem prometu, na primer pri uporabi v banki ali pri notarju, so navedli na ministrstvu.