Do konca leta naj bi bila pripravljena nova zakonodaja o konoplji

Organizatorji konference so v današnjem sporočilu poudarili, da ima Slovenija kljub svoji morebitni manjši vlogi v pridelavi konoplje edinstveno priložnost, da postane vodilna inovatorka na tem področju. " Ne smemo podcenjevati, kako dragocena niša je lahko ta dejavnost za Slovenijo ," je dejal generalni direktor in izvršni producent ICBC Alex Rogers.

Vlada je po njenih navedbah ustanovila strokovno skupino, sestavljeno iz strokovnjakov s področij medicine, farmacije, biotehnologije in prava, in z njihovo pomočjo pripravila izhodišča za novo, sodobnejšo zakonodajo na tem področju. " Trenutna slovenska zakonodaja namreč omogoča uporabo izdelkov iz konoplje v medicinske namene, vendar pa nikoli ni resnično zaživela. V praksi se to kaže v zelo omejenem obsegu in s številnimi preprekami ," je dodala.

"Z vso odgovornostjo izpolnjujemo obljubo in pripravljamo sodobno evropsko zakonodajo, ki bo našim državljanom omogočila dostop do varnih in strokovno podprtih konopljinih izdelkov za zdravje in dobro počutje ," je sekretarka za javno zdravstvo in javno zdravje v kabinetu predsednika vlade Metka Paragi dejala na mednarodni strokovni konferenci s področja industrije konoplje (ICBC).

Dogodek na Bledu je bil osredotočen na razvoj znanosti in tehnologije v tem hitro rastočem sektorju. Konferenčni del je obsegal prispevke več kot 20 domačih in tujih predavateljev ter deset okroglih miz.

Strateški svetovalec v kabinetu predsednika češke vlade Jindrich Voboril je napovedal, da bo tudi Češka kmalu predstavila nov zakon o konoplji za osebno rabo. Partner v nemški odvetniški pisarni Dentons Peter Homberg pa je izpostavil, da se v Nemčiji trenutno s konopljo na recept zdravi že več kot 100.000 ljudi, zaradi česar je Nemčija postala največji trg za medicinsko konopljo v Evropi.

Znanstveniki, raziskovalci in zdravniki, kot so David Neubauer, Borut Štrukelj, Tamara Lah Turnšek in Andreja Čerenak so se po navedbah organizatorjev konference strinjali, da sta za izkoriščanje polnega potenciala te vsestranske rastline ključna izobraževanje in destigmatizacija. "Konoplja ima namreč poleg medicine velik potencial tudi na številnih drugih področjih, kot so gradbeništvo, tekstil, plastika in druge trajnostne rešitve," so še zapisali v sporočilu za javnost ICBC Slovenija.

Ob evropskih volitvah 9. junija so v Sloveniji potekali tudi trije posvetovalni referendumi, med drugim o konoplji. Za gojenje in predelovanje konoplje v medicinske namene se je izreklo 66,71 odstotka, za gojenje in posedovanje konoplje za omejeno osebno rabo pa 51,57 odstotka volivcev, ki so oddali veljavno glasovnico.