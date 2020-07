Do konca meseca brez hujše vročine

Kot kažejo meteorološki izračuni, bodo tudi v prihodnjih dveh tednih temperature večino časa pod povprečjem. Nad Evropo bo namreč več višinskih vrtincev hladnega in vlažnega zraka, zato bo vreme po treh sončnih dneh spet bolj spremenljivo z občasnimi krajevnimi padavinami, predvsem s plohami in tudi posameznimi nevihtami.

Petek se bo začel z oblačnim in marsikje deževnim vremenom. Dopoldne bodo padavine ponehale, oblačnost pa se bo začela trgati, a bo po kratkotrajni prekinitvi popoldne predvsem v severni Sloveniji še nastalo nekaj ploh in manjših neviht. Ob šibkem vzhodnem vetru bodo popoldanske temperature le okoli 20 stopinj Celzija.

Danes bo prevladovalo oblačno vreme, še največ sonca bo na Primorskem. Dopoldne bo večinoma suho, popoldne pa se bodo nad hribi začele pojavljati krajevne plohe in posamezne nevihte, ki bodo proti večeru postajale vse pogostejše in se bodo nadaljevale v noč na petek. Količina padavin ne bo velika, marsikje bo dežja le za vzorec. Popoldanske temperature bodo v večjem delu Slovenije le od 22 do 24 stopinj Celzija, nekoliko bolj poletno bo na Primorskem, kjer se bo ogrelo do 27 ali 28 stopinj Celzija.

Tudi v soboto bo vreme ostalo spremenljivo. Sončna obdobja bodo pogosto prekinjali oblaki. Predvsem sredi dneva in popoldne bodo nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte.

Ker nam prva polovica meteorološkega poletja daljšega obdobja stabilnega in vročega vremena ni prinesla, se morje ni uspelo ogreti v nekoliko globje plasti. To pomeni, da že šibka do zmerna burja močno ohladi zgornjo plast vode, zato so trenutne temperature morja vzdolž Jadrana precej nizke za sredino julija. Morje je v zadnjih dneh pri nas imelo le malo nad 20 stopinj Celzija, podobne temperature so imeli tudi v Dalmaciji, medtem ko je bilo morje v Istri za spoznanje toplejše.