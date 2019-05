ANIMACIJA: Do konca meseca dežnik obvezna oprema

Po daljšem obdobju padavin in nizkih temperatur si marsikdo upravičeno želi daljšega obdobja suhega in stabilnega vremena. Žal si tega do konca maja še ne moremo obetati, saj se bodo vsak dan pojavljale krajevne padavine, plohe in nevihte, ki jih bo v prihodnjih dneh največ v zahodni Sloveniji. Dobra novica je, da bodo vsaj temperature primernejše letnemu času.

Maj je do sedaj zaznamovalo hladno vreme, pogoste padavine in pomanjkanje sonca, ki je bilo največje v osrednji Sloveniji. Kot lahko razberemo iz spletne strani Agencije RS za okolje, je bilo v prestolnici v prvi polovici meseca le 59 sončnih ur, medtem ko povprečje znaša skoraj še enkrat toliko. Glede na trenutne vremenske izglede ni izključeno, da bo letošnji maj marsikje najmanj osončen v zgodovini meteoroloških meritev. Do sedaj najbolj sivi maji so bili leta 1954 s 119 urami, 1978 s 134 urami in 1957 s 149 urami sončnega obsevanja.

V zadnjih dveh tednih je sonca močno primanjkovalo. FOTO: ARSO

Za nestabilno in hkrati tudi nepredvidljivo vreme bo v prihodnjih dneh skrbelo višinsko jedro hladnega zraka, ki ga pri tleh spremlja šibko območje nizkega zračnega tlaka. Nad nami bodo danes in jutri pihali južni vetrovi, ki nam bodo v spodnje plasti ozračja dovajali toplejši, a hkrati tudi precej vlažen zrak. Ker v višinah še vztraja hladen zrak, bo ozračje ob nekaj sončnih žarkih postalo nestabilno. Kaj pravi vremenska napoved? Danes bo na nebu več sivine kot modrine, še največ sonca bo v vzhodni Sloveniji. Na zahodu in jugu se bodo že dopoldne začele pojavljati manjše padavine, ki se bodo sredi dneva nekoliko okrepile in se popoldne v obliki krajevnih ploh in neviht razširile nad večji del države. Najmanj verjetne bodo v Pomurju, kjer bo tudi najtopleje. Ogrelo se bo do 21 stopinj Celzija, drugod po državi bodo temperature od 17 do 19, najbolj sveže bo na zgornjem Gorenjskem in Notranjskem, kjer jih bo le 14.

Vremenska napoved za sobotno popoldne. FOTO: POP TV

Tekom večera bodo krajevne padavine v večjem delu države ponehale, izjema je zahod države, kjer se bodo nadaljevale tudi v noč na nedeljo. Predvsem na Primorskem so možni močnejši nalivi. Tudi jutri bodo glavno besedo na nebu imeli oblaki. Skozi ves dan bodo nastajale krajevne padavine, ki bodo pogostejše popoldne, ko se jim bodo pridružile še nevihte. Več dežja bo na zahodu, precej manj pa na vzhodu države, kjer bo marsikje lahko ostalo suho. Temperature bodo podobne današnjim. Na Štajerskem in v Prekmurju, kjer bo tudi največ sonca, se bo ogrelo do 21 stopinj Celzija, drugod večinoma ne bodo presegle 20 stopinj Celzija.

Obeti za Slovenijo FOTO: POP TV