Številni prekrški: na kolesih pijani, uporabljajo mobilne telefone

Kolesarjev je na cestah tudi zaradi lepšega vremena vse več, a vse več je tudi prekrškov, ki jih storijo. Policisti ugotavljajo, da narašča število kršitev uporabe mobilnega telefona, preseneča pa število pijanih na kolesih in to s povprečno stopnjo alkoholiziranosti kar 1,61 promila, pravi policijska statistika. Več je bilo tudi nesreč s kolesarji, v prvih štirih mesecih letošnjega leta se jih je zgodilo 247 in skoraj dve tretjini so jih povzročili kolesarji sami.

icon-expand