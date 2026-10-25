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Do konca oktobra zaključena glavna dela med Domžalami in Zadobrovo

Ljubljana, 25. 10. 2026 08.10 pred 1 uro 2 min branja 5

Avtor:
STA M.S.
Širitev štajerske avtoceste pri Ljubljani

Glavna obnovitvena dela na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo, kjer potekata prenova in preureditev v šestpasovnico, bodo po napovedih Darsa končana do konca oktobra. Takrat naj bi odpravili popolno zaporo in znova sprostili promet. Po zimski prekinitvi se bodo dela nadaljevala v letu 2027 v smeri proti Mariboru.

Po odpravi zapore konec meseca se bodo obnovitvena dela nadaljevala ob desnem robu vozišča, pri čemer bodo potrebne le še zapore odstavnih pasov, so pojasnili na Darsu. V tej fazi bo poudarek predvsem na dokončanju montaže protihrupnih ograj in izvedbi preostalih manjših montažnih del.

Obnova po njihovih pojasnilih poteka v skladu s prvotno zastavljeno časovnico, so zapisali.

Po zimski prekinitvi se bodo dela nadaljevala v letu 2027 z rekonstrukcijo vozišča na sosednjem smernem vozišču proti Mariboru, ki bo v času del zaprto za ves promet. Prometna ureditev bo podobna kot v letošnji gradbeni sezoni. Zaključek celotne obnove pa je predviden septembra 2027.

Širitev štajerske avtoceste v smeri Ljubljane.
Širitev štajerske avtoceste v smeri Ljubljane.
FOTO: Luka Kotnik

Novembra letos naj bi zaključili tudi letošnjo fazo obnove štajerske avtoceste med Framom in Slovensko Bistrico, kjer je dokončanje celotne obnove predvideno junija prihodnje leto.

Glavna obnovitvena dela med Slovenskimi Konjicami in Dramljami so medtem že zaključili ter vzpostavili promet po dveh pasovih v vsako smer. Trenutno po pojasnilih Darsa poteka odprava pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene ob komisijskem pregledu.

Konec meseca naj bi se po napovedih upravljavca avtocest in hitrih cest končala tudi dela na odseku štajerske avtoceste med Šentiljem in Pesnico. Enak rok za zaključek del Dars napoveduje tudi za odsek dolenjske avtoceste med Ivančno Gorico in Bičem.

Na primorski avtocesti dela še do novembra, nato premor

Na primorski avtocesti med Uncem in Postojno je zaključek letošnje faze predviden v drugi polovici novembra. Celotna obnova bo po sedanji časovnici končana spomladi 2027. Na Darsu niso pojasnili, kako nočna dela vplivajo na zastavljene časovnice projektov, je pa infrastrukturni minister Jernej Vrtovec pred kratkim ob robu kongresa o prometu in prometni infrastrukturi dejal, da bodo nočna dela pri Postojni projekt skrajšala za 20 dni do enega meseca.

V drugi polovici novembra naj bi bila končana še dela na vipavski hitri cesti med Razdrtim in Vipavo.

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štajerska avtocesta dela delovna zapora

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KOMENTARJI5

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25. 10. 2026 08.40
Ker je v pozno jesenskem, zimskem in zgodnjo spomladanskem času manj prometa na avtocestah,bi ob primernih vremenskih pogojih in z manjšimi prometnimi ovirami preko zime vsekakor lahko opravljali pripravljalna zemeljska dela, kot so izkopi in nasutja, tako bi dela lahko stekla hitreje in bolje ter seveda zelo hitreje!!!!!
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+2
2 0
biggbrader
25. 10. 2026 08.38
Tokrat pohvalno.
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+1
1 0
kokicas
25. 10. 2026 08.34
Kdor gre kdaj v tujino vidi kako se dela in gradi na infrastrukturi in kaj delajo oz ne delajo pri nas.
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+0
1 1
biggbrader
25. 10. 2026 08.40
Ne opazim bistvene razlike, razen da ponoči delajo več kot pri nas. Tudi pod raznimi improviziranimi šotori.
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+2
2 0
kokicas
25. 10. 2026 09.14
Nisi vidil že bližnje avtoceste do Benetk kako jenm urejena in pretočna sedaj? Pa vlaki tja do rima kako grejo recimo kje smo mi
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0 0
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