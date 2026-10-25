Do konca oktobra zaključena glavna dela med Domžalami in Zadobrovo

Po odpravi zapore konec meseca se bodo obnovitvena dela nadaljevala ob desnem robu vozišča, pri čemer bodo potrebne le še zapore odstavnih pasov, so pojasnili na Darsu. V tej fazi bo poudarek predvsem na dokončanju montaže protihrupnih ograj in izvedbi preostalih manjših montažnih del.
Obnova po njihovih pojasnilih poteka v skladu s prvotno zastavljeno časovnico, so zapisali.
Po zimski prekinitvi se bodo dela nadaljevala v letu 2027 z rekonstrukcijo vozišča na sosednjem smernem vozišču proti Mariboru, ki bo v času del zaprto za ves promet. Prometna ureditev bo podobna kot v letošnji gradbeni sezoni. Zaključek celotne obnove pa je predviden septembra 2027.
Novembra letos naj bi zaključili tudi letošnjo fazo obnove štajerske avtoceste med Framom in Slovensko Bistrico, kjer je dokončanje celotne obnove predvideno junija prihodnje leto.
Glavna obnovitvena dela med Slovenskimi Konjicami in Dramljami so medtem že zaključili ter vzpostavili promet po dveh pasovih v vsako smer. Trenutno po pojasnilih Darsa poteka odprava pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene ob komisijskem pregledu.
Konec meseca naj bi se po napovedih upravljavca avtocest in hitrih cest končala tudi dela na odseku štajerske avtoceste med Šentiljem in Pesnico. Enak rok za zaključek del Dars napoveduje tudi za odsek dolenjske avtoceste med Ivančno Gorico in Bičem.
Na primorski avtocesti dela še do novembra, nato premor
Na primorski avtocesti med Uncem in Postojno je zaključek letošnje faze predviden v drugi polovici novembra. Celotna obnova bo po sedanji časovnici končana spomladi 2027. Na Darsu niso pojasnili, kako nočna dela vplivajo na zastavljene časovnice projektov, je pa infrastrukturni minister Jernej Vrtovec pred kratkim ob robu kongresa o prometu in prometni infrastrukturi dejal, da bodo nočna dela pri Postojni projekt skrajšala za 20 dni do enega meseca.
V drugi polovici novembra naj bi bila končana še dela na vipavski hitri cesti med Razdrtim in Vipavo.
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