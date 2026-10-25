Do konca oktobra zaključena glavna dela med Domžalami in Zadobrovo

Po odpravi zapore konec meseca se bodo obnovitvena dela nadaljevala ob desnem robu vozišča, pri čemer bodo potrebne le še zapore odstavnih pasov, so pojasnili na Darsu. V tej fazi bo poudarek predvsem na dokončanju montaže protihrupnih ograj in izvedbi preostalih manjših montažnih del.

Obnova po njihovih pojasnilih poteka v skladu s prvotno zastavljeno časovnico, so zapisali.

Po zimski prekinitvi se bodo dela nadaljevala v letu 2027 z rekonstrukcijo vozišča na sosednjem smernem vozišču proti Mariboru, ki bo v času del zaprto za ves promet. Prometna ureditev bo podobna kot v letošnji gradbeni sezoni. Zaključek celotne obnove pa je predviden septembra 2027.