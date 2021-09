Do konca druge cevi predora Karavank še približno 2400 metrov vrtanja

Kolona vozil proti Avstriji je bila v sredo znova dolga kakih šest kilometrov. Tako je na tem odseku gorenjske avtoceste med poletnimi počitnicami skoraj vsak teden. Zastoje naj bi rešila nova cev, ki jo gradimo skupaj z Avstrijci. A ti so svoj del že skoraj izvrtali. Le še nekaj metrov imajo, da se bodo prebili do državne meje. Kje pa smo na slovenski strani? Zaostajamo, ker, kot pravijo na Darsu, so začeli cev izkopavati dve leti kasneje kot Avstrijci, in sicer zaradi zapletov z razpisi.