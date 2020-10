Do konca tedna nas bosta prešli še dve fronti

V teh dneh vremenske pestrosti nad Evropo ne manjka, za kar skrbi obsežno in globoko ciklonsko območje, katerega središče se nahaja v bližini Britanskega otočja. Na obrobju ciklona nad Jugovzhodno Evropo doteka za ta čas zelo topel zrak. V Bolgariji, Turčiji in Grčiji bodo danes temperature povsem poletne, saj se bo ogrelo nad 30, lokalno celo nad 35 stopinj Celzija. Pri nas bodo razmere letnemu času primernejše.

Pred nami je vremensko kar prijazen torek. V vzhodni Sloveniji in ob morju bo veliko sonca, drugod bo več oblačnosti. Predvsem v hribovitih krajih bo sredi dneva in popoldne občasno rahlo deževalo ali rosilo. Po jutranjem brezvetrju bo marsikje zapihal jugozahodni veter. Najtopleje bo na Dolenjskem in v Beli krajini, kjer se bo ogrelo do 21 stopinj Celzija. Le kakšna manj bo na severovzhodu in na Primorskem, v osrednji Sloveniji bo okoli 18, na Gorenjskem pa 15 stopinj Celzija.