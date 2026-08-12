Ta teden še sončno, naslednji radodaren s padavinami

Nad srednjo Evropo se je okrepilo območje visokega zračnega tlaka. Od vzhoda doteka k nam vse bolj suh in nekoliko hladnejši zrak. Vpliv vetra vzhodnih smeri in suhega zraka bo v notranjosti Slovenije prinesel nekoliko nižje jutranje temperature, ki bodo od 10 do 16 stopinj Celzija, medtem ko se bodo popoldanske temperature dvignile do okoli 30 stopinj Celzija.
Vročina bo še vztrajala na Primorskem, kjer bo do petka okoli 35 stopinj Celzija, nato pa bo ob postopnem slabljenju burje iz dneva v dan nekoliko hladneje.
Drugače bo ob koncu tedna v notranjosti države, kjer bo ob postopnem obratu vetra z vzhodne v jugozahodno smer znova nekoliko bolj vroče. S tem vetrom se bo nakazala tudi sprememba vremena.
Predvidoma se bodo prve padavine začele pojavljati v ponedeljek ob prehodu prve vremenske motnje. Kot kaže, bo naslednji teden v primerjavi s preteklimi tedni precej bolj radodaren s padavinami, kje in koliko padavin bo padlo, pa je v tem trenutku še nekoliko negotovo, poudarjajo na Arsu.
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