Ta teden še sončno, naslednji radodaren s padavinami

Nad srednjo Evropo se je okrepilo območje visokega zračnega tlaka. Od vzhoda doteka k nam vse bolj suh in nekoliko hladnejši zrak. Vpliv vetra vzhodnih smeri in suhega zraka bo v notranjosti Slovenije prinesel nekoliko nižje jutranje temperature, ki bodo od 10 do 16 stopinj Celzija, medtem ko se bodo popoldanske temperature dvignile do okoli 30 stopinj Celzija.

Vročina bo še vztrajala na Primorskem, kjer bo do petka okoli 35 stopinj Celzija, nato pa bo ob postopnem slabljenju burje iz dneva v dan nekoliko hladneje.