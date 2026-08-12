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Slovenija

Ta teden še sončno, naslednji radodaren s padavinami

Ljubljana , 12. 08. 2026 10.52 pred 45 minutami 1 min branja 3

Avtor:
A.K.
Poletna nevihta v Ljubljani

Kot so zapisali na Arsu, nas po krajevnih plohah in nevihtah, ki niso prinesle dovolj padavin, da bi omilile sušo, do konca tedna čaka sončno in stabilno vreme. A prihaja sprememba, ki bo radodarna s padavinami.

Nad srednjo Evropo se je okrepilo območje visokega zračnega tlaka. Od vzhoda doteka k nam vse bolj suh in nekoliko hladnejši zrak. Vpliv vetra vzhodnih smeri in suhega zraka bo v notranjosti Slovenije prinesel nekoliko nižje jutranje temperature, ki bodo od 10 do 16 stopinj Celzija, medtem ko se bodo popoldanske temperature dvignile do okoli 30 stopinj Celzija.

Vročina bo še vztrajala na Primorskem, kjer bo do petka okoli 35 stopinj Celzija, nato pa bo ob postopnem slabljenju burje iz dneva v dan nekoliko hladneje.

Nevihtni oblak
Nevihtni oblak
FOTO: Shutterstock

Drugače bo ob koncu tedna v notranjosti države, kjer bo ob postopnem obratu vetra z vzhodne v jugozahodno smer znova nekoliko bolj vroče. S tem vetrom se bo nakazala tudi sprememba vremena.

Predvidoma se bodo prve padavine začele pojavljati v ponedeljek ob prehodu prve vremenske motnje. Kot kaže, bo naslednji teden v primerjavi s preteklimi tedni precej bolj radodaren s padavinami, kje in koliko padavin bo padlo, pa je v tem trenutku še nekoliko negotovo, poudarjajo na Arsu.

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KOMENTARJI3

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UNLETMLE
12. 08. 2026 11.42
Končno padavine, dokler imate čas, še počistite struge in jarke, da ne bo spet zvonilo po toči ! Glede na županske volitve letos, ne vem zakaj, to ni, v prvi vrsti, poleg asfaltiranja seveda... LP in srečno.
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+1
1 0
Uporabnik1921539
12. 08. 2026 11.38
vrt -rastline suhe,nic ne bo z nicemer-vse delo zaman,zelenica suha ze ves mesec,kako bi s hrano,ker je tudi pri kmetih isto????Ta dez zdaj,ne bo resil nicesar,morda vinograde in nekaj sadja.Reke in pidtalnica-tezko.da bo kaj bolje
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0 0
Zvedavi_norec
12. 08. 2026 11.24
Ajde, pa da vidimo...
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0 0
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