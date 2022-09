'Do konca življenja gledalec, ki se debeli na kavču, gleda in ne igra'

Starši, ki so pretirano krepili tekmovalnost, niso samo okrepili želje po zmagi, ampak so otroke tudi naučili, da so materialne nagrade bolj dragocene od lastnih interesov.

Hillary Friedman je pred leti izdala knjigo, ki se je ukvarjala z vzgojo otrok v tekmovalni kulturi. Opisuje metode in ugotovitve obsežne študije, ki jo je izvajala v okviru doktorske disertacije na ameriški univerzi Princeton. Toda tekmovalni duh je v zadnjih letih še kako zavel tudi na tej strani Atlantika in tudi pri nas.

Zanimalo jo je vprašanje, zakaj mnogi starši vlagajo velike količine denarja in časa v konkurenčne, obšolske dejavnosti za svoje otroke. Sodelovali so starši otrok, ki so sodelovali v tekmovalnem šahu, plesu ali nogometu. Ti starši so porabili velike vsote denarja za prijavnine na tekmovanja, treninge in potovanja, veliko časa so preživljali tako, da so svoje otroke vozili na treninge in dogodke ter jih vzpodbujali, naj trdo delajo. V nekaterih primerih so z njimi tudi vadili – da bi otrok le bil najbolj uspešen.

Starši: želja po zmagi je najboljša priprava na uspešno odraslo življenje

Rezultati so pokazali, da ti starši verjamejo, da je to najboljša priprava na odraslost, na uspešno odraslo življenje. Izpostavili so, da živimo v zelo konkurenčni družbi, uspeh pa je pogojen z veščinami in odnosom do dela, ki prekašajo konkurenco – torej najprej druge otroke in kasneje druge odrasle. Želeti morate zmagati, se osredotočiti na zmago in zanjo trdo delati. To pomeni tudi odrekanja na drugih področjih, a pomeni dolgoročno zmago.

Večina teh staršev ni pričakovala (ali želela), da bodo njihovi otroci postali profesionalni šahisti, plesalci ali nogometaši. Pomembno jim je bilo, da otroci razvijejo željo po zmagi. Tako bodo želeli zmagovati tudi v šoli, to jim bo koristilo pri vpisu na fakulteto, pomagalo jim bo do dobre službe, napredovanja. Friedmanova je to poimenovala vlaganje v otroški kapital, za starše naj bi bila to naložba, povzema Psychology Today.

Da bi otroke še vzpodbudili k tekmovalnosti, so jih ob uspehu nagradili še z dodatno nagrado. Tako je denimo otrok ob trofeji dobil še izlet v Disneyland. Nekateri so tudi podkupovali svoje otroke, da so se ti sploh odpravili na trening ali da so vadili še bolj.

Pa izkupiček takšnega pristopa?

Ne glede na to, ali so to počeli namerno ali ne, starši niso samo okrepili želje po zmagi, ampak so otroke tudi naučili, da so materialne nagrade bolj dragocene od lastnih interesov.