Do Kožbane še vedno le interventna vozila

Še vedno ni znano, kdaj bi lahko odprli cesto, da bi bila uporabna vsaj za promet izmenično enosmerno, je povedal vodja občinskega štaba Civilne zaščite Občine Brda Andrej Colja .

V občinski civilni zaščiti poudarjajo, da je na prizadetih območjih v Brdih izredno stanje. "Na cestah je veliko tovornih vozil, ki odvažajo zemljino oziroma blato. Nujna je zato strpnost in previdnost zaradi velikega števila mehanizacije in blata na cestišču. Še naprej velja, da je dostop do prej omenjenih območij dovoljen samo za intervencijska vozila," so sporočili.

Tistim prebivalcem Kožbanskega kota, ki imajo nujne poti, kot je obisk pri zdravniku ali podobno, omogočijo interventni prehod iz vasi proti centru občine. Tudi blago iz trgovine jim dostavljajo, če sami nimajo nikogar, ki bi jim pripeljal hrano in ostale potrebne življenjske pripomočke, je povedal Colja.

"To storijo tako, da jim sorodniki ali prijatelji pripeljejo naročeno do plazu, sami pa to prevzamejo na drugi strani, za plazom," je povedal Colja.

Po ponedeljkovi ujmi podobnih vremenskih razmer, močnega deževja, ki bi poslabševalo pogoje in sprožalo nove plazove, ni bilo več. Kljub temu pa opazujejo nekaj drugih plazov, ki so bili občinskemu štabu Civilne zaščite poznani že prej. Eden takih je zemeljski plaz med Zgornjim in Spodnjim Hlevnikom, ki bi ob močnejšem deževju lahko začel plaziti in bi tako zaprl cesto med obema krajema.

Zemlja je v Goriških Brdih še vedno razmočena, nove padavine bi lahko pospešile sedanje ali celo ustvarilo nove zemeljske pogoje. Zato se novega obilnega dežja bojijo.

Zaradi številnih radovednežev, ki so se zbirali ob plazu na cesti pred Kožbano, občinska civilna zaščita poziva, da se sami zaradi nevarnosti in oviranja dela ne zadržujejo na prizadetih območij, v bližini plazov in delovišč ob plazovih.