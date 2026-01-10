Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Do lažjega poroda s hipnozo: 'Bila sem pod palmo in poslušala valovanje morja'

Postojna, 10. 01. 2026 15.42 pred 45 minutami 3 min branja 16

Avtor:
Špela Bezjak Zrim
Lara Koren Nastran

Medicinska hipnoza je priznana in učinkovita psihoterapevtska metoda, ki se vse pogosteje uporablja tudi pri pripravi na porod. Nosečnici omogoča globoko sprostitev, večje zaupanje vase in občutek nadzora v enem najbolj intenzivnih trenutkov življenja. Porod namreč pri številnih ženskah spremljajo strah pred bolečino in zapleti, slabe izkušnje iz preteklosti ali zgodbe drugih. Negativni občutki se običajno kopičijo in lahko močno zaznamujejo pričakovanja nosečnice. Po prvi slabi izkušnji se je za hipnozo odločila tudi mamica treh otrok in priljubljena slovenska vplivnica.

"Prvo izkušnjo sem imela res zelo slabo, končala se je z urgentnim carskim rezom in posledično so predvidevali, da bom morala imeti - glede na to, da so bili otroci kar precej skupaj - tudi naslednje porode s carskim rezom," je dejala Lara Koren Nastran.

Ob strokovni podpori profesorice Nataše Tul Mandič s porodnišnice v Postojni je Lara drugega in tretjega otroka rodila po naravni poti, umirjeno, z dobrim občutkom, tudi zaradi hipnoze.

"Obstaja en določen strah pred porodom in ko gre ženska rojevat, je zmeraj en rešpekt, en občutek, kaj pa, če ne bo šlo vse tako, kot mora iti? Hipnoza je ena od zelo učinkovitih metod, da se ženska lahko pripravi na porod in da med porodom bolje sodeluje sama s seboj, s svojim telesom in z ljudmi, ki ji pomagamo," je povedala specialistka ginekologije in porodništva Nataša Tul Mandič.

S pogovorom terapevt nosečnico najprej umiri in jo postopno pripelje v stanje osredotočene zavesti, ki ga imenujemo hipnotični trans. "Jaz vedno predlagam tri do štiri srečanja že v času nosečnosti," je pojasnila Tul Mandičeva. Zaradi epidemije sta se takrat srečevali na daljavo.

Lara Koren Nastran
Lara Koren Nastran
FOTO: POP TV

"Medtem ko sem rojevala, nisem bila v porodni sobi. Nisem bila obkrožena z aparati, ampak sem bila v tistem trenutku na neki plaži z brezalkoholnim koktajlom v roki, pod palmo in poslušala valovanje morja. In je bilo čisto drugače. Ko se slikaš z glavo, greš nekam drugam. Na nek svoj happy place," je opisala Lara.

V 19. stoletju so hipnozo uporabljali za lajšanje bolečin med operacijami. Pri porodu pa je medicinsko hipnozo pri nas sredi 60. let uveljavil porodničar Marijan Pajntar, ki je poudarjal pomen psihološke priprave nosečnic.

"Mene je iskreno najbolj pomirilo to, da doktorica Tulova ni neka vudu čarovnica, ampak je dejansko zdravnica z leti in leti izkušenj," je dejala Lara.

"Kar je zelo zanimivo, je, da pri porodu celo telo sodeluje in se celo telo spremeni in možgani pri porodu zaradi vpliva oksitocina, tega hormona, ki regulira popadke, tudi postanejo bolj dojemljivi za hipnozo, za vse te sugestije," je razložila Tul Mandičeva.

To znanje je dragoceno tudi takrat, ko porod zahteva lajšanje bolečin z zdravili ali celo carski rez. Kot je zaupala Lara, ji osvojene tehnike še danes pogosto pomagajo v različnih življenjskih situacijah: "Pa ne rojevam vsak dan! Ko čutim, da sem pod stresom, da pride neka taka stiska, prakticiram te pristope in da se nekako v mislih preslikam na tiste najine terapije."

Tul Mandičeva je z osnovami hipnoze seznanjala tudi bodoče očete: "Mamica si je želela, da bi bil on zraven. On je rekel, jaz se bojim. In ona rekla, pojdi na hipnozo. In smo se pripravili, da je lažje sodeloval pri porodu."

Povpraševanje po medicinski hipnozi sicer narašča, a je ponudba še vedno omejena in samoplačniška. Kot poudarja Tul Mandičeva, si želi, da bi bila takšna podpora v prihodnje dostopnejša.

porod medicinska hipnoza Lara Koren Nastran

Viralni poskus: spektakularni prizori, ki jih v mrazu ustvari vroča voda

Zadnje besede 37-letne Renee pred streli agenta ICE: Nisem jezna nate

KOMENTARJI16

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
suleol
10. 01. 2026 16.31
ja uau odkrivate toplo vodo res
Odgovori
0 0
suleol
10. 01. 2026 16.31
ko ti bo pod palmo zavuatili si bos sama mogla pomagat
Odgovori
0 0
Teofil
10. 01. 2026 16.21
Ne zanimajo me občutki vplivnice,zanima me kako hipnozo občutijo običajne ženske
Odgovori
+2
3 1
300 let do specialista
10. 01. 2026 16.19
Vplivnice so simbol tradicije, dela, narave, dojenja, peke piškotov, priprave kosil,...jaz sem pa bager!
Odgovori
+2
3 1
Artechh
10. 01. 2026 16.16
to so te mocne neodvisne zenske, vse na farmaciji in psihozi da lahk rodijo. potem pa razlagajo ...
Odgovori
+3
4 1
300 let do specialista
10. 01. 2026 16.19
Jaja, potem pa "odpovedujem kot mati". To so te sp.ak.e, ki jim ne bi dal 1 sekunde slave, ampak "neodvisni" nam vsiljujeji vse nenormalno!
Odgovori
+3
4 1
Ici
10. 01. 2026 16.13
Homo sapiens ali "razumni človek" (homo = človek, sapiens = razumen, moder) obstoja 160.000 let in se rojeva 160.000 let. Zdaj pa mi potrebujemo neko "vlivnico", da nam prodaja zgodbe o rojevanju pod hipnozo. Žalostno. Zares žalostno, kam nas je pripepjala ta dekadence.
Odgovori
-1
1 2
devlon
10. 01. 2026 16.11
tud brez hipnoze bi slo
Odgovori
+1
3 2
Slovenec007
10. 01. 2026 16.11
Ah ja....vsega polno rit, to je problem....
Odgovori
+5
6 1
Valkidžija
10. 01. 2026 16.08
Zakaj pa so moral pred kamere povabit prav " vplivnico " ? A ja, ker je vplivnica in ji je začel padati promet.
Odgovori
+6
7 1
zajfa
10. 01. 2026 16.03
Še tist mal k majo v lajfu muke dons; najboljs, da kr v narkozi rodijo, dokler ne bo že aplikacija za rojevanje al pa bomo še to moški prevzel, ker je težko.
Odgovori
+5
6 1
Rookoko
10. 01. 2026 15.59
Kaj se sele morala poslusati ob spocetju…
Odgovori
+8
9 1
Clovek_002
10. 01. 2026 15.58
Super za hipnozo, se mi pa zdi da je dobro, da je mama prisotna pri porodu, ne nekje na plaži ... tudi, če samo v glavi. Zmanjšanje bolečine in strahov ni isto kot disociacija. Zanimivo bi bilo videt, kako lahko hipnoza pomaga pri manj boleči prisotnosti. Morda je to naslednji korak.
Odgovori
+6
7 1
Relin Quish
10. 01. 2026 15.57
Hipnoza ni psihoterapija, kvecjemu metoda. Seveda 24ur ne ve tocno, kako in kaj, pa prodaja napacna poimenovanja.
Odgovori
+7
7 0
bibaleze
Portal
Nasveti vplivnežev? Ne, hvala, pravi Michelle Obama
Ko otrok prekine stik – kako obnoviti odnos
Ko otrok prekine stik – kako obnoviti odnos
Zamrzovanje jajčec pri 18: zvezdnik šokiral javnost
Zamrzovanje jajčec pri 18: zvezdnik šokiral javnost
Kdaj dojenčku začeti čistiti zobke?
Kdaj dojenčku začeti čistiti zobke?
zadovoljna
Portal
Je to najlepša babica na svetu?
Dnevni horoskop: Raki poslušajo srce, škorpijoni so mirni
Dnevni horoskop: Raki poslušajo srce, škorpijoni so mirni
Vroče fotografije hrvaškega para
Vroče fotografije hrvaškega para
Nohti 2026: V modo se vrača klasika
Nohti 2026: V modo se vrača klasika
vizita
Portal
Rak pri mladih ženskah: zaskrbljujoč porast in možni vzroki
Skrita 'stikala' v naši DNK bi lahko razložila, kako Alzheimerjeva bolezen prevzame možgane
Skrita 'stikala' v naši DNK bi lahko razložila, kako Alzheimerjeva bolezen prevzame možgane
Smejalni plin kot hitro delujoče zdravljenje depresije? Nova raziskava prinaša upanje
Smejalni plin kot hitro delujoče zdravljenje depresije? Nova raziskava prinaša upanje
Kako neprespane noči pahnejo možgane v spiralo, iz katere se težko vrnemo
Kako neprespane noči pahnejo možgane v spiralo, iz katere se težko vrnemo
cekin
Portal
Maščevalna odpoved: nov trend odhoda brez opozorila
Zaklad na parkirišču čaka lastnika
Zaklad na parkirišču čaka lastnika
Upokojevanje v letu 2026 - vse, kar morate vedeti
Upokojevanje v letu 2026 - vse, kar morate vedeti
Olajšava za vzdrževane družinske člane 2025
Olajšava za vzdrževane družinske člane 2025
moskisvet
Portal
Ko je Jugoslavija ustavila sanje ...
Razkrita dolgo varovana skrivnost Betelgeze
Razkrita dolgo varovana skrivnost Betelgeze
Rekla je, da ima prevelikega
Rekla je, da ima prevelikega
Za koliko se na snegu podaljša zavorna pot avtomobila?
Za koliko se na snegu podaljša zavorna pot avtomobila?
dominvrt
Portal
Čemu bi morali vsak dan nameniti 10 minut?
Kako skrbeti za vitezovo zvezdo, da bo dolgo cvetela?
Kako skrbeti za vitezovo zvezdo, da bo dolgo cvetela?
Trendi za leto 2026: takšne bodo jedilnice prihodnosti
Trendi za leto 2026: takšne bodo jedilnice prihodnosti
Tako boste preprosto odstranili madeže soli iz čevljev
Tako boste preprosto odstranili madeže soli iz čevljev
okusno
Portal
Palačinke za vsako priložnost: recepti za zajtrk, kosilo in sladico
Napake, ki pokvarijo domačo juho – in kako jo narediti veliko bolj okusno
Napake, ki pokvarijo domačo juho – in kako jo narediti veliko bolj okusno
Najlažja pita, ki jo lahko naredi vsak
Najlažja pita, ki jo lahko naredi vsak
Vikend brez stresa v kuhinji: 5 jedi, pripravljenih v dobre pol ure
Vikend brez stresa v kuhinji: 5 jedi, pripravljenih v dobre pol ure
voyo
Portal
Nesmrtni
Jutranja ptica
Jutranja ptica
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
Babilon
Babilon
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1445