Do lažjega poroda s hipnozo: 'Bila sem pod palmo in poslušala valovanje morja'

S pogovorom terapevt nosečnico najprej umiri in jo postopno pripelje v stanje osredotočene zavesti, ki ga imenujemo hipnotični trans. "Jaz vedno predlagam tri do štiri srečanja že v času nosečnosti," je pojasnila Tul Mandičeva. Zaradi epidemije sta se takrat srečevali na daljavo.

"Obstaja en določen strah pred porodom in ko gre ženska rojevat, je zmeraj en rešpekt, en občutek, kaj pa, če ne bo šlo vse tako, kot mora iti? Hipnoza je ena od zelo učinkovitih metod, da se ženska lahko pripravi na porod in da med porodom bolje sodeluje sama s seboj, s svojim telesom in z ljudmi, ki ji pomagamo," je povedala specialistka ginekologije in porodništva Nataša Tul Mandič.

Ob strokovni podpori profesorice Nataše Tul Mandič s porodnišnice v Postojni je Lara drugega in tretjega otroka rodila po naravni poti, umirjeno, z dobrim občutkom, tudi zaradi hipnoze.

"Prvo izkušnjo sem imela res zelo slabo, končala se je z urgentnim carskim rezom in posledično so predvidevali, da bom morala imeti - glede na to, da so bili otroci kar precej skupaj - tudi naslednje porode s carskim rezom," je dejala Lara Koren Nastran .

"Medtem ko sem rojevala, nisem bila v porodni sobi. Nisem bila obkrožena z aparati, ampak sem bila v tistem trenutku na neki plaži z brezalkoholnim koktajlom v roki, pod palmo in poslušala valovanje morja. In je bilo čisto drugače. Ko se slikaš z glavo, greš nekam drugam. Na nek svoj happy place," je opisala Lara.

V 19. stoletju so hipnozo uporabljali za lajšanje bolečin med operacijami. Pri porodu pa je medicinsko hipnozo pri nas sredi 60. let uveljavil porodničar Marijan Pajntar, ki je poudarjal pomen psihološke priprave nosečnic.

"Mene je iskreno najbolj pomirilo to, da doktorica Tulova ni neka vudu čarovnica, ampak je dejansko zdravnica z leti in leti izkušenj," je dejala Lara.

"Kar je zelo zanimivo, je, da pri porodu celo telo sodeluje in se celo telo spremeni in možgani pri porodu zaradi vpliva oksitocina, tega hormona, ki regulira popadke, tudi postanejo bolj dojemljivi za hipnozo, za vse te sugestije," je razložila Tul Mandičeva.

To znanje je dragoceno tudi takrat, ko porod zahteva lajšanje bolečin z zdravili ali celo carski rez. Kot je zaupala Lara, ji osvojene tehnike še danes pogosto pomagajo v različnih življenjskih situacijah: "Pa ne rojevam vsak dan! Ko čutim, da sem pod stresom, da pride neka taka stiska, prakticiram te pristope in da se nekako v mislih preslikam na tiste najine terapije."

Tul Mandičeva je z osnovami hipnoze seznanjala tudi bodoče očete: "Mamica si je želela, da bi bil on zraven. On je rekel, jaz se bojim. In ona rekla, pojdi na hipnozo. In smo se pripravili, da je lažje sodeloval pri porodu."

Povpraševanje po medicinski hipnozi sicer narašča, a je ponudba še vedno omejena in samoplačniška. Kot poudarja Tul Mandičeva, si želi, da bi bila takšna podpora v prihodnje dostopnejša.