'Do leta 2026 bi lahko brez ginekologa ostalo še 150.000 Slovenk'

Ginekologi so na vlado, ministrstvo za zdravje, Zdravniško zbornico Slovenije in sindikat Fides naslovili javno pismo, v katerem so opozorili, da je Slovenija ena redkih držav na svetu, kjer imajo ženske prost dostop do specialista ginekologije in porodništva na primarnem nivoju, zaradi česar je Slovenija ena najvarnejših držav na svetu za rojevanje. Kot so dodali v javnem pismu, se njihovo delo kaže tudi v nizki stopnji umrljivosti mater in novorojenčkov, kar je potrdila tudi ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel.

Ob tem so opozorili, da so spremembe nujne, če država želi, da se ta nivo vzdržuje. Vse več ginekologov namreč odhaja drugam ali v zasebne prakse, čakalne vrste pa se daljšajo. Veliko težavo vidijo tudi v sistemu starostnih glavarinskih količnikov iz leta 1994, od katerega je odvisna obremenjenost in tudi financiranje ginekoloških ambulant na primarnem nivoju, saj je ta zastarel, so zapisali.

Po njihovih podatkih je okoli 200.000 žensk brez opredelitve za izbranega ginekologa. Opozorili pa so še na najbolj črn scenarij, v katerem bi se vsi ginekologi, ki imajo za to pogoje, upokojili do leta 2026, zaradi česar bi brez svojega ginekologa ostalo še približno 150.000 Slovenk. Ob tem jih skrbi podatek, da je ob letošnjem razpisu specializacij očitno slabo zanimanje za celotno specializacijo iz ginekologije in porodništva. Med letoma 2019 in 2022 je specializacijo končalo 56 ginekologov, od teh pa se jih je le devet zaposlilo na primarnem nivoju.

"Izbrani zdravnik je v svoji primarni terminologiji zdravnik, ki si ga pacient sam izbere. Sedaj pa je žal največkrat to zdravnik, ki je 'na srečo bil še prost in me je vzel za svojega izbranega pacienta'. Velikokrat celo v drugem kraju ali včasih čisto na drugem koncu Slovenije," so opozorili v javnem pismu.

Izpostavili so, da večina ginekoloških timov na primarnem nivoju presega glavarinske normative, ki so glede na sklep Razširjenega strokovnega kolegija za ginekologijo in porodništvo 4000 opredeljenih žensk. Kot pravijo, pa imamo po zadnjih podatkih 157,4 ginekoloških programov na primarnem nivoju. V omenjenih programih je opredeljenih 693.885 žensk. "Za idealno mrežo, v kateri bi imele mesto vse ženske, ki jim izbira osebnega ginekologa pripada in ginekologi ne bi opredeljevali nad priporočeno, pa bi potrebovali še dodatnih 70 programov," so zapisali.