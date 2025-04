Do leta 2027 za 160 milijonov evrov opreme za reševanje

Uprava za zaščito in reševanje bo do leta 2027 nabavila za 160 milijonov evrov opreme za reševanje v primeru naravnih nesreč. Večino denarja, sto milijonov evrov, bo prispevala Evropska unija. Smotrnost porabljenega denarja in sistem civilne zaščite v Sloveniji je v Sežani preverjal evropski komisar za proračun, boj proti goljufijam in javno upravo.