Do leta 2030 napovedujejo 20 tisoč stanovanj, do zdaj zgrajenih le 1600

Po Sloveniji je trenutno v gradnji devet projektov s 574 stanovanji, letos in prihodnje leto pa jih načrtujejo še približno dva tisoč.

"Novo mesto, otvoritev bo 25. marca, 184 stanovanj, Jesenice 46 in pa Lendava 40, poteka gradnja. Lukovica naj bi se v kratkem začela. Potem pa imamo tri večje projekte, v Ljubljani Podutik-Glince, Kranj ob Savi in pa Maribor Novo Pobrežje, kjer gre skupaj za 1100 stanovanj," pove direktor Stanovanjskega sklada RS Črtomir Remec.

Javni stanovanjski sklad mestne občine Ljubljana v tem trenutku gradi 294 stanovanjskih enot na štirih gradbiščih, čaka še nekaj gradbenih dovoljenj, med drugim za veliko sosesko na Povšetovi s 361 stanovanjskimi enotami. "Največja pozidava bo v Stanežičah, okoli 2000 stanovanjskih enot, ob Cesti dveh cesarjev okrog 500 enot, na lokaciji sedanje Remize, ki naj bi se selila v Stanežiče, okrog 200 enot," dodaja Sašo Rink, direktor Javnega stanovanjskega sklada MOL.

Povprečno razvoj naložb v večstanovanjsko javno gradnjo traja vsaj 5 do 7 let. Tako se pojavlja vprašanje, ali bo do leta 2030 res zraslo obljubljenih 20.000 najemnih stanovanj. Na resornem ministrstvu so optimistični.