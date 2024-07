Do Madrida odslej iz Ljubljane, a le do začetka septembra

Iberia bo med Ljubljano in Madridom letela dvakrat tedensko, in sicer ob ponedeljkih in četrtkih. Povezave bodo na voljo do 5. septembra. Ob ponedeljkih bo letalo iz Ljubljane poletelo ob 15.30 uri, ob četrtkih pa ob 12.00 uri, pri čemer let do Madrida traja približno dve uri in pol.

To sicer ni prvič, da je ta letalski prevoznik povezal špansko in slovensko prestolnico, saj so leti med omenjenima destinacijama potekali že v avgustu 2021.