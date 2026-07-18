Do nadaljnjega odsvetovano kopanje pri jezu v Biljah

V torek, 14. 7. 2026, so zaposleni NLZOH Nova Gorica odvzeli vzorce reke Vipave na dogovorjenih točkah za mikrobiološko in kemijsko analizo zaradi ugotavljanja kopalnosti reke Vipave na območju občine Miren - Kostanjevica. Ugotovili so, da je mikrobiološka analiza pokazala prekoračitev mejne vrednosti bakterije - Escherichie coli (E. coli) - na območju jeza v Biljah. Na ostalih točkah (Šelo, Mlin, Grabec) so vzorci krepko pod mejno vrednostjo in je reka Vipava kopalna. Do nadaljnjega se zato na območju jeza Bilje kopanje odsvetuje.
E. coli služi kot glavni indikator, da so v vodi prisotne nevarne črevesne patogene bakterije in virusi. V bazenih in naravnih kopalnih vodah tako veljajo strogi predpisi. Z zaužitjem oziroma stikom s takšno vodo tvegate drisko, trebušne krče, vročino ali vnetje, pravijo na NIJZ.
Escherichia coli, bolj znana pod kratico E. coli, je vrsta bakterije, ki naravno živi v črevesju ljudi in toplokrvnih živali. Večina sevov te bakterije je neškodljivih in so celo nujni del zdrave črevesne flore, saj pomagajo pri prebavi in proizvodnji vitamina K. Vendar pa obstajajo tudi patogeni sevi, ki lahko povzročijo resne črevesne okužbe, če se z zaužitjem onesnažene vode ali hrane prenesejo v prebavni sistem.
V mikrobiologiji vode se E. coli uporablja kot tako imenovani fekalni indikator. Ker ta bakterija izvira izključno iz prebavil ljudi in živali, njena prisotnost v reki ali jezeru zanesljivo kaže na to, da je bila voda onesnažena s fekalijami. To pomeni, da bi se v takšni vodi lahko nahajali tudi drugi, bolj nevarni povzročitelji bolezni, kot so salmonela, šigela ali različni virusi, ki se prav tako prenašajo s fekalno-oralno potjo.
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