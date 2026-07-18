Do nadaljnjega odsvetovano kopanje pri jezu v Biljah

V mikrobiologiji vode se E. coli uporablja kot tako imenovani fekalni indikator. Ker ta bakterija izvira izključno iz prebavil ljudi in živali, njena prisotnost v reki ali jezeru zanesljivo kaže na to, da je bila voda onesnažena s fekalijami. To pomeni, da bi se v takšni vodi lahko nahajali tudi drugi, bolj nevarni povzročitelji bolezni, kot so salmonela, šigela ali različni virusi, ki se prav tako prenašajo s fekalno-oralno potjo.