Do nedelje bo vztrajal temperaturni obrat

Po podatkih Agencije za okolje so danes zjutraj v Slovenj Gradcu izmerili temperaturo –8 stopinj Celzija, medtem ko je je bilo na okoli 1000 metrov višji Rogli ob istem času 0 stopinj Celzija. V sredogorje bo danes in jutri dotekal še toplejši in suh zrak, po nižjih legah pa bo tudi čez dan marsikje vztrajal hladen in vlažen zrak.

Danes bo prevladovalo sončno vreme. Megla, ki je proti jutru nastala po nekaterih nižinah, se bo dopoldne večinoma razkrojila, medtem ko bo nizka oblačnost na Primorskem bolj trdovratna in se bo ponekod lahko zadrževala večji del dneva. Najvišje dnevne temperature se bodo po nižinah gibale med 3 in 7, v nekoliko višjeležečih krajih pa tudi okoli 10 stopinj Celzija.

Brez večje spremembe vremena

Tudi jutrišnji dan bomo po nekaterih nižinah začeli z meglo, več oblačnosti pa bo prehodno tudi v višjih slojih ozračja. Sredi dneva se bodo oblaki umikali in preostanek dneva bo večinoma sončen. Zjutraj bomo izmerili od –5 do 0 stopinj Celzija, v alpskih dolinah, na Notranjskem, Kočevskem in Koroškem bo okoli –7, ob morju pa 3 stopinje Celzija. Popoldanske temperature bodo podobne današnjim.

Sobota nam prinaša sončno in po nižinah megleno vreme, v nedeljo pa se bo oblačnost zaradi vpliva oslabljene hladne fronte povečala. V Pomurju bo zapihal okrepljen severni veter in predvsem tu v nedeljo zjutraj in dopoldne ni izključena kakšna kaplja dežja. Večjih temperaturnih sprememb ne bo.