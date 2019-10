Do nedelje še sončno in toplo, v ponedeljek začetek občutne spremembe vremena

Za ta čas nadpovprečno toplo obdobje z veliko sonca, ki smo ga deležni že od desetega oktobra, se počasi bliža h koncu. Pred vremensko spremembo nas čakajo še trije sončni in zelo topli dnevi, z novim tednom pa se začenja obdobje bolj razgibanega in predvsem občutno hladnejšega vremena, ki lahko prinese snežinke tudi nekaterim nižje ležečim krajem. Prva možnost za sneg blizu nižinam bo že sredi prihodnjega tedna.

Ne zgodi se vsako leto, da nas jesen razvaja s tako toplimi popoldnevi, kot nas v zadnjih dneh. Temperature so se ponekod povzpele nad 25 stopinj Celzija, kar je za drugo polovico oktobra prava redkost. V Črnomlju se je to po letu 1961 zgodilo le sedemkrat, precej pogosteje, skoraj vsako drugo leto, pa tako tople dneve beležimo v prvi polovici meseca.

Od sončnega in toplega vremena se počasi poslavljamo. FOTO: Dreamstime

Za obdobja stabilnega vremena v oktobru so značilna velika temperaturna nihanja med jutrom in dnevom, saj so noči razmeroma dolge, že tri ure daljše od svetlega dela dneva, zračna masa nad nami pa suha. Tako se kljub zelo toplemu zraku v višinah, ki se tu zadržuje tudi ponoči, v nižjih plasteh ozračja močno ohladi. Jutra so tako marsikje po nižinah meglena s temperaturami le okoli 5 stopinj Celzija, čez dan pa je sonce še dovolj močno, da razkroji jezera hladnega zraka. Pri tem se hladnejši zrak pri tleh začne mešati s toplejšim zrakom v višjih plasteh ozračja in temperatura lahko hitro naraste za več kot 15 stopinj Celzija.

Zjutraj se je najtoplejši zrak zadrževal v hribih na nadmorski višini okoli 900 metrov. FOTO: ARSO

Največje temperaturne razlike med dnevom in nočjo običajno beležimo na višje ležečih kraških poljih, kjer je tudi jutranji temperaturni obrat najizrazitejši. V Babnem Polju se je tako z včerajšnjih popoldanskih 21 stopinj Celzija do današnjega jutraj ohladilo na le -3 stopinje Celzija. Temperaturni hod je tako znašal kar 24 stopinj Celzija! Tako stabilno vreme seveda ne more trajati v nedogled. Babjemu poletju je v preteklosti že večkrat sledila izrazita ohladitev, ki nas je popeljala skoraj v zimo. Seveda si nekega dolgotrajnega obdobja snega in mraza v tem letnem času še ne moremo obetati, so pa kratkotrajni zimski prebliski vsekakor mogoči. V krajih na okoli 800 metrov nadmorske višine (npr. v Ratečah) ob koncu oktobra in v začetku novembra v povprečju sneži vsako drugo leto, v krajih na 500 metrov nadmorske višine pa se to zgodi na vsakih pet do deset let. Tudi povsem po nižinah je ob koncu oktobra že snežilo. Zadnje tako sneženje smo imeli pred sedmimi leti, ko je po podatkih Arsa v Kočevju zapadlo 21, v Novem mestu 18, v Ljubljani pa dva centimetra snega.

Po babjem poletju nas je v preteklosti že večkrat presenetil sneg. Kako bo letos? FOTO: Dreamstime

Glavno vprašanje, ki se postavlja v zadnjih dneh je, kako bo letos. Že v sredo smo namreč omenili, da nas v prihodnjem tednu čaka vremenski preobrat, ki nam bo prinesel občutno ohladitev.Zračna masa, ki se bo proti našem krajem spuščala iznad polarnih predelov, bo dovolj hladna, da bi ob morebitnih dovolj intenzivnih padavinah snežilo zelo blizu nižinam. Kako kažejo zadnje napovedi? Pred vremensko spremembo še trije zelo topli dnevi Do vključno nedelje ne pričakujemo večje spremembe vremena. Še se bomo nahajali v topli in suhi zračni masi, ki nad naše kraje doteka iznad severnega roba Afrike. Jutra po nižinah bodo zaradi temperaturnega obrata sveža in marsikje meglena s temperaturami okoli pet stopinj Celzija. Še bolj se bo seveda ohladilo po mraziščih Notranjske in Kočevske ter v alpskih dolinah, kjer se bodo temperature spuščale tudi pod ničlo. Po razkroju megle v dopoldanskem času se bo hitro ogrelo in popoldne bomo v večjem delu Slovenije izmerili od 20 do 25 stopinj Celzija.

Ob koncu tedna bomo še izmerili visoke temperature. FOTO: POP TV

V ponedeljek, na prvi dan jesenskih počitnic, se bo vreme začelo spreminjati. Večji del zahodne in srednje bo preplavila občutno hladnejša zračna masa in prinesla za okoli 15 stopinj Celzija nižje temperature. Tudi iznad naših krajev se bo najtoplejši afriško-sredozemski zrak že umaknil. Temperature bodo okoli 20 stopinj Celzija. Oblačnost bo od severa naraščala. Sprva bo to le prosojna oblačna koprena, popoldne pa bo na nebu tudi vse več srednjih in nizkih oblakov, ki bodo za sončne žarke manj prepustni.

Na začetku prihodnjega tedna hladna polarna zračna masa začela spuščati proti jugu. FOTO: POP TV

V torek se bo hladnejša zračna masa spuščala na južno stran Alp. Od severa se bodo začele pojavljati padavine, ki bodo do večera zajele vso državo. Zaradi dotoka hladnejšega zraka in odsotnosti sonca bodo popoldanske temperature le okoli 10 stopinj Celzija. Od tu naprej si meteorološki izračuni med seboj še niso povsem enotni. Po nekaterih izmed njih bi ob dotoku še hladnejšega zraka nad severnim Sredozemljem prišlo do nastanka ciklona in večje količine padavin. Fronta s padavinami se bo v tem primeru nad nami zadržala še v sredo in nam prinesla nizko mejo sneženja, ki bi se ponekod lahko spustila celo do nižin.

Najhladnejši zrak bo naše kraje preplavil v sredo. FOTO: POP TV