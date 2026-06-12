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Do nedelje v Ljubljani in okolici številne zapore, tudi na avtocesti

Ljubljana, 12. 06. 2026 07.03 pred 1 uro 4 min branja 3

Avtor:
N.L. STA
Mali maraton Franja

Ljubljana z okolico bo od danes do nedelje vnovič gostila rekreativce na najbolj množični kolesarski prireditvi v Sloveniji – 45. maratonu Franja. Prvo dejanje bo petkova vožnja na čas, ki bo potekala od Ljubljane do Domžal in nazaj do prestolnice. V soboto bodo na sporedu štirje bolj družabni kolesarski dogodki.

Na 156 kilometrov dolgo traso se bo v nedeljo podalo dobrih 1200 kolesarjev.
Na 156 kilometrov dolgo traso se bo v nedeljo podalo dobrih 1200 kolesarjev.
FOTO: Luka Kotnik

Petek

Na petkovem kronometru, ki se je pred leti vrnil na spored Franje, se bodo kolesarji merili na 21,2 km dolgi trasi. Prijavljenih je nekaj več kot 230 tekmovalcev v desetih starostnih kategorijah.

Med 15. in 21. uro bodo popolnoma zaprte ceste med ljubljanskim BTC-jem in Domžalami (Šmartinska cesta v Ljubljani, regionalna cesta med naseljema Sneberje in Domžale, Ljubljanska cesta v Domžalah). Zaprti bodo tudi vsi cestni priključki na omenjene ceste. Obvoz bo urejen.

Vožnja na čas od Ljubljane do Domžal
Vožnja na čas od Ljubljane do Domžal
FOTO: Franja.org

Vožnja na čas za udeležence predstavlja tudi možnost za uvrstitev na amatersko svetovno prvenstvo serije Gran Fondo, podelili pa bodo tudi državne naslove v amaterskih kategorijah.

Sobota

V soboto bodo na sporedu štirje izzivi. Že zgodaj (med 7. in 8. uro) bodo startale trojice na 108 km dolgem gorskokolesarskem Ljubljanskem zmajevem MTB izzivu. Preizkušnja je namenjena izkušenim in dobro pripravljenim kolesarjem in vključuje okoli 2450 višinskih metrov.

Ljubljanski zmajev MTB izziv
Ljubljanski zmajev MTB izziv
FOTO: Franja.org

Isti dan bosta tudi družinsko obarvana dogodka. Otroški kolesarski izziv s krožno vožnjo po BTC Cityju se bo začel ob 16.30 in je primeren za otroke od tretjega do sedmega leta starosti, družinsko-šolski maraton pa bo na vrsti pol ure prej. Proga je dolga 25 km in je nezahtevna, brez vzponov ter poteka ob popolni zapori cest po Ljubljani in okolici za sproščeno kolesarjenje.

Otroški kolesarski izziv s krožno vožnjo po BTC Cityju
Otroški kolesarski izziv s krožno vožnjo po BTC Cityju
FOTO: Franja.org

Ob 16. uri se začne družinsko-šolski maraton.

Start: BTC – Šmartinska cesta – Šentjakob.

Trasa: mimo AC-priključka LJ Sneberje – Zasavska – Šentjakob – Podgorica – Dragomelj – Pšata – Bišče – Selo pri Ihanu – Domžale – Ljubljanska cesta – Šentjakob in nazaj v BTC.

Za nemoten in varen potek maratona bo potekala kratkotrajna popolna zapora na delih celotne trase za ves promet med 16.00 in 18.30.

Načrt zapore: zaprti bodo vsi priključki na traso. Šmartinska cesta (BTC): Iz smeri Novih Jarš od Avsečeve proti glavni železniški postaji bo cesta normalno prevozna. V smeri proti Novim Jaršam bo zapora postavljena v križišču s Kajuhovo ulico in Jarško cesto.

Križišče v Šentjakobu: v križišču bosta zaprti smeri Šmartinska cesta in cesta proti Domžalam. Promet skozi omenjeno križišče proti Litiji in Črnučam ne bo mogoč.

Trasa od Šentjakoba do Domžal: trasa bo zaprta do središča Domžal, Ljubljanska cesta, Kolodvorska cesta do križišča.

Družinsko šolski maraton Franja
Družinsko šolski maraton Franja
FOTO: Franja.org

Isti dan bodo ob osmih zjutraj kolesarji začeli 77 km dolgo vožnjo po Ljubljanskem barju oziroma Barjanko.

Barjanka
Barjanka
FOTO: Franja.org

Za vse sobotne dogodke je doslej nekaj manj kot 2200 prijavljenih kolesarjev vseh starosti.

Nedelja

Tudi tokrat bosta osrednja dogodka nedeljska veliki (156 km) in mali (97 km) maraton. Po doslej zbranih prijavah se bo prvega udeležilo dobrih 1200, drugega pa nekaj več kot 1700 kolesarjev in kolesark.

Veliki maraton Franja
Veliki maraton Franja
FOTO: Franja.org

Veliki maraton

Med 9.00 in 17.00 bo oviran promet na relaciji BTC City – Ljubljana–Vrhnika–Logatec–Godovič–Idrija–Cerkno–Kladje–Gorenja vas–Škofja Loka–Zbilje–Vodice–Povodje–Gameljne–BTC Ljubljana.

Med 11.00 in 13.00 pa bo promet oviran tudi na relaciji Dolgi most–Dobrova–Horjul–Vrzdenec–Suhi Dol–Gorenja vas.

Na nekaterih mestih bodo vzpostavljene dolgotrajnejše popolne zapore prometa. Večinoma bodo urejeni obvozi.

Na vseh pomembnejših cestnih priključkih ob trasi maratona bodo promet usmerjali policisti in redarji organizatorja.

Predvidene popolne zapore in obvozi: Brezovica–Vrhnika: odsek bo zaprt od 9.00 do 9.45. Obvoz je možen po avtocesti.

Vrhnika–Logatec: odsek bo zaprt od 9.20 do 10.30. Obvoz je možen po avtocesti.

Hotedrščica–Godovič: odsek bo zaprt od 9.30 do 11.20.

Godovič–Idrija: odsek bo zaprt od 9.40 do 13. ure. Obvoz bo potekal na relaciji Idrija–Rebro–Dole–Godovič.

Cerkno–Kladje–Trebija: odsek bo zaprt od 10.40 do 15. ure. Obvoz bo voden na relacijah Trebija–Žiri–Idrija ter Hotavlje–Leskovica–Novaki–Cerkno. Na relaciji Škofja Loka–Cerkno bo voden obvoz čez Železnike.

Priključek Jeprca: priključek Jeprca bo v smeri vožnje od Medvod proti Škofji Loki zaprt od 10.55 do 15. ure. Obvoz bo v smeri proti Škofji Loki voden čez Kranj, v smeri Smlednika pa čez Medvode.

Ljubljana: na območju Ljubljane bodo od 12. do 17. ure zaprti odseki Povodje, Gameljne, Črnuški most, Ježica, Dunajska cesta, Dimičeva ulica, Kranjčeva ulica, Rondo Žale, Pokopališka ulica in Šmartinska cesta ter območje do cilja v BTC.

Avtocestni izvozi: od 11.30 do 16.00 je predvidena popolna zapora avtocestnega izvoza Vodice. Obvoz do Vodic bo voden prek avtocestnega priključka Brnik. Od 12. do 17. ure je predvidena zapora avtocestnih izvozov Ljubljana Bežigrad.

Mali maraton Franja
Mali maraton Franja
FOTO: Franja.org

Mali maraton Franja

Potekal bo med 10.30 in 13.00.

Od 10.30 do 13.00 je predvidena popolna zapora ceste na relaciji Dolgi most–Dobrova–Horjul–Vrzdenec–Suhi Dol–Lučine–Gorenja vas.

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maraton franja promet ljubljana zapore

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KOMENTARJI3

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skuripanda burns
12. 06. 2026 08.26
V PETEK OB 15H BOSTE ZAPIRALI CESTE, KO GRE FOLK IZ SLUŽB? A STE NORMALNI?!?!
Odgovori
0 0
SAKOSAKO
12. 06. 2026 08.12
Kaj še sploh obstaja kakšna cesta, ki še ni zaprta, da jo lahko zaprete???
Odgovori
+4
4 0
šnofi01
12. 06. 2026 08.26
Povej kje si doma, in bodo našli še zadnjo. ;-)
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0 0
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