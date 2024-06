Od danes do nedelje zaradi maratona Franja na več odsekih popolne zapore cest

Do nedelje bodo odseki cest na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vodic, Škofje Loke, Idrije in Logatca zaradi kolesarskega maratona Franja občasno zaprti. Že danes bo med Ljubljano in Domžalami potekal kronometer, zato bo med 15. in 21. uro popolna zapora na relaciji Ljubljana–Sneberje–Šentjakob–Dragomelj–Domžale. V nedeljo ob 9. uri pa se bodo na cesto podali še kolesarji Velikega maratona, prav tako je predvidenih več zapor.

Trasa kronometra Ljubljana–Domžale. Zapore cest bodo danes med 15. in 21. uro. FOTO: Google Maps icon-expand

Danes bo med 15. in 21. uro popolna zapora na relaciji Ljubljana–Sneberje–Šentjakob–Dragomelj–Domžale (21,2 kilometra). Med Tomačevim in Domžalami bodo zaprte tudi ceste od avtocestnih priključkov proti Šmartinski cesti. Obvoz bo možen po štajerski avtocesti in severni ljubljanski obvoznici med priključkoma Domžale in Tomačevo, tudi za vozila brez vinjete, je na spletni strani navedel organizator in stanujoče ob trasi pozval, naj vse nujne opravke prilagodijo času zapor in uporabijo možne obvoze. Veliki maraton Franja – 154 kilometrov

Trasa velikega maratona Franja v nedeljo. Zapore cest na trasi bodo med 9. in 17. uro. FOTO: Google Maps icon-expand

V nedeljo bo med 9. in 17. uro oviran promet na relaciji BTC City Ljubljana–Vrhnika–Logatec–Godovič–Idrija–Cerkno–Kladje–Gorenja vas–Škofja Loka–Zbilje–Vodice–Povodje–Gameljne–BTC Ljubljana. Med 11. in 13. uro pa bo promet oviran tudi na relaciji Dolgi most–Dobrova–Horjul–Vrzdenec–Suhi Dol– Gorenja vas. Na nekaterih mestih bodo vzpostavljene dolgotrajnejše popolne zapore prometa. Večinoma bodo urejeni obvozi. Na vseh pomembnejših cestnih priključkih ob trasi maratona bodo promet usmerjali policisti in redarji organizatorja. Predvidene popolne zapore in obvozi: Brezovica–Vrhnika: Odsek bo zaprt od 9:00 do 9:45. Obvoz je možen po avtocesti. Vrhnika–Logatec: Odsek bo zaprt od 9:20 do 10:30. Obvoz je možen po avtocesti. Hotedrščica–Godovič: Odsek bo zaprt od 9:30 do 11:20. Godovič–Idrija: Odsek bo zaprt od 9:40 do 13:00. Obvoz bo potekal na relaciji Idrija–Rebro–Dole–Godovič. Cerkno–Kladje–Trebija: Odsek bo zaprt od 10:40 do 15:00. Obvoz bo voden na relacijah Trebija–Žiri–Idrija ter Hotavlje–Leskovica–Novaki–Cerkno. Na relaciji Škofja Loka–Cerkno bo voden obvoz čez Železnike. Priključek Jeprca: Priključek Jeprca bo v smeri vožnje od Medvod proti Škofji Loki zaprt od 10:55 do 15:00. Obvoz bo v smeri proti Škofji Loki voden čez Kranj, v smeri Smlednika pa čez Medvode. Ljubljana: Na območju Ljubljane bodo od 12. do 17. ure zaprti odseki Povodje, Gameljne, Črnuški most, Ježica, Dunajska cesta, Dimičeva ulica, Kranjčeva ulica, Rondo Žale, Pokopališka ulica in Šmartinska cesta ter območje do cilja v BTC. Avtocestni izvozi: Od 11:30 do 16:00 je predvidena popolna zapora avtocestnega izvoza Vodice. Obvoz do Vodic bo voden prek avtocestnega priključka Brnik. Od 12. do 17. ure je predvidena zapora avtocestnih izvozov Ljubljana Bežigrad. V nedeljo tudi mali maraton Franja – 97 kilometrov

Trasa malega maratona Franja v nedeljo. Zapore cest bodo med 10:30 in 13:00. FOTO: Google Maps icon-expand

V nedeljo je med 10:30 in 13:00 predvidena popolna zapora ceste na relaciji Dolgi most–Dobrova–Horjul–Vrzdenec–Suhi Dol–Lučine–Gorenja vas. Okoli Ljubljane zapore tudi v soboto

Trasa Barjanke v soboto. Zapore cest bodo med 8:00 in 12:30. FOTO: Google Maps icon-expand

V soboto zjutraj sledi Barjanka Hervis (77 kilometrov), zaradi katere bodo potekale začasne zapore cest med 8:00 in 12:30: Ljubljana, Brezovica, Sinja gorica, Vrhnika, Borovnica, Podpeč, Tomišelj, Brest, Ig, Ižanska cesta, Malnarjeva cesta, Škofljica, Babnogoriška cesta, Hauptmanca, Peruzzijeva ulica, Hradeckega cesta, Kajuhova ulica, Šmartinska cesta.

Trasa družinsko-šolskega maratona v soboto. Zapore bodo med 16:00 in 18:30. FOTO: Google Maps icon-expand