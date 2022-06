Do neskončnosti ... in naprej! z vesoljskim pilotom KOZMOBLISKOM iz franšize SVET IGRAČ

V samostojnem filmu spremljamo priljubljenega astronavta Kozmobliska in njegovo pot k uresničitvi največje želje – postati kapitan enote za zaščito vesolja. Na svoji misiji v vesolju skupaj s svojo posadko zaide na 4,2 milijonov svetlobnih let oddaljenem sovražnikovem planetu. Ko Kozmoblisk poskuša najti pot nazaj domov skozi prostor in čas, se mu pridruži ekipa nadebudnih rekrutov in njegova očarljiva spremljevavka mačka-robot, Sox. Misijo vrnitve domov ogrozi Zurg, vesoljska pošast s svojo vojsko neusmiljenih robotov.

Vsak filmoljub obožuje pravega junaka na velikem platnu, nekoga, ki ga občuduje, zanj navija skozi celotno filmsko izkušnjo. Pravi filmski junaki so tisti, ki ostanejo junaki še po tem, ko zapustimo kino dvorane. In to so srčni, človeški junaki. Takšni, s katerimi se lahko poistovetimo. Ker niso samo močni in nepremagljivi, ampak delajo tudi napake. In ravno to so imeli v mislih pri Pixar Studiu, ko so leta 1995 prvič lansirali prvi Svet igrač. Takrat je Kozmoblisk dobil eno izmed glavnih vlog, za tisti čas kot modernejša igrača, z laserskimi izstreljevalniki in aerodinamičnimi krili.

V novem animiranem filmu Kozmoblisk, se ne bomo vračali v preteklost, ampak se bomo skupaj z nadebudnim vesoljskim pilotom podali na neverjetno popotovanje ne samo v vesolje, ampak tudi v prihodnost. Kot pravi Kozmoblisk sam: Do neskončnosti ... in naprej! Čaka nas nepozabna vožnja, ki je vizualno tako osupljiva, da nas bo prepričala, da smo v kabini s Kozmobliskom. Ne samo, da je vizualno in tehnično osupljiv, film Kozmoblisk prinaša srčno zgodbo o nikoli zmotljivem vesoljskem pilotu, ki je tokrat odgovoren za to, da njegova celotna ekipa ostane ujeta v času in prostoru. Tako dobimo filmskega junaka, ki stremi k popolnosti ter misli, da je nezmotljiv in se mora soočati s svojo napačno odločitvijo. Kljub vztrajanju, da bi popravil svojo napačno odločitev, življenje medtem, ko se on trudi vrniti svojo posadko na zemljo, normalno teče. In na koncu tudi sam spozna, da je pomembno, da se prepustiš toku življenja, ker nikoli ne veš, kam te popelje. In tudi Kozmobliska na tem potovanju čakajo ne samo nova spoznanja, nepozabna doživetja, ampak tudi novi prijatelji.