Do noči na sredo še možna krajevna neurja

Po včerajšnjem vremensko pestrem dnevu je v zgodnjih jutranjih urah Primorsko in Notranjsko prešla nova nevihtna linija z močnimi nalivi in sunki vetra. Ob njej je največ dežja padlo na Letališču Portorož, in sicer 31 litrov, skupaj v tem poslabšanju pa že 73 litrov na kvadratni meter. Še precej več dežja so včerajšnji nalivi prinesli Ilirskobistriškemu območju, lokalno celo več kot 100 litrov na kvadratni meter.

Nad severnim Sredozemljem se zadržuje za poletni čas neobičajno globok ciklon s hladno fronto, ki bo zvečer prešla tudi naše kraje. Pred njenim prehodom se bodo danes še nahajali v zelo nestabilni zračni masi, kar pomeni, da lahko spet pričakujemo nastanek ploh in neviht z lokalno močnejšimi, ponekod morda tudi z dolgotrajnejšimi nalivi in sunki vetra. Sprva bodo nevihte verjetnejše na Primorskem in Notranjskem, pozno popoldne in zvečer, ko se bo prek naših krajev pomaknila hladna fronta in ko se bo okrepil severovzhodni veter, pa se bo težišče padavinskega dogajanja preselilo nad Dolenjsko in Belo krajino.

Tudi po prehodu fronte hitrega izboljšanja vremena ne bomo deležni, saj bo jutri in v četrtek na vreme pri nas vplivalo višinsko jedro hladnega in vlažnega zraka, ki bo še naprej skrbelo za nastanek krajevnih padavin. Predvsem jutrišnje popoldne bo za ta čas zelo hladno s temperaturami, ki marsikje ne bodo presegle niti 20 stopinj Celzija, občutek svežine pa bo še dodatno stopnjeval zmeren severovzhodni veter, na Primorskem burja.

Kot opozarja Arso, bodo danes in jutri vodotoki še naraščali, zlasti v južnem in vzhodnem delu države so verjetna tudi razlivanja. Najbolj bodo naraščale reke s kraškim zaledjem, zlasti Krka s pritoki, Ljubljanica, prav tako se pričakuje naraščanje Save v spodnjem toku, Drave in Mure.