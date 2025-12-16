Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Janković: Trubači so tudi mene motili

Ljubljana, 16. 12. 2025 16.32 pred 1 uro 3 min branja 50

Članek bere sintetični glas, ustvarjen z umetno inteligenco
Poslušaj članek
0:00 /0:00
Avtor:
D.L. STA
Ulični glasbenik

V Ljubljani do konca leta velja prepoved spontanih uličnih nastopov v središču mesta. Ljubljanski župan Zoran Janković je pojasnil, da sklep velja za vse ulične nastope, tudi za trubače, harmonikarja na Prešernovem trgu in nastopajoče na Šuštarskem mostu. Sklep so sprejeli na podlagi pritožb meščanov.

Harmonikar
Harmonikar
FOTO: Shutterstock

Povod za sklep o prepovedi uličnih glasbenikov, ki ga je na ponedeljkovi seji sprejel mestni svet, sta bili po besedah župana pritožbi glede trubačev in harmonikarja na Prešernovem trgu, saj so bili moteči. "Trubači so tudi mene motili," je pojasnil Janković. Prepričan je, da so sprejeli pravi ukrep, ki je odgovor na moteče dogajanje.

Preberi še Ljubljanski mestni svet izglasoval 'prepoved trubačev'

Kje vse velja prepoved?

Prepoved velja le za središče mesta, in sicer na ploščadi pri Figovcu, v Parku slovenske reformacije, Miklošičevem parku, na Nazorjevi ulici, v podhodu pri Moderni galeriji, parku Zvezda, na Dvornem trgu, Šuštarskem mostu, Bregu pri Hribarjevem spomeniku, Gornjem trgu pri vodnjaku, Gallusovem nabrežju, Hradeckega mostu, Špici, Trgu francoske revolucije, Trubarjevi cesti, Mesarskem mostu, Prekmurskem trgu, Čopovi ulici in na Prešernovem trgu. Na teh lokacijah so sicer spontani ulični nastopi dovoljeni, do konca leta pa torej prepovedani.

Globa 150 evrov za vsakega nastopajočega

Že pred tem je občinski inšpektorat opravljal svoje delo in tudi izdajal kazni, zato je skupina trubačev iz Bolgarije že odšla, ostali pa sta dve skupini iz Severne Makedonije, je povedal. Odslej glasbenikov, ki bodo kršili sklep, ne bodo opozarjali, ampak bo občinski inšpektor "enostavno pokazal sklep in preprečil nastope". Globa za kršitev znaša 150 evrov za vsakega nastopajočega.

Dodal je, da je v Ljubljani dovolj organiziranega programa in prireditev. Ulični glasbeniki tudi ne morejo zaprositi za dovoljenje, saj je decembrski program že zastavljen, ob tem pa gre za spontane nastope.

Po njegovih besedah je mestne svetnike SDS na ponedeljkovi seji zanimalo, kako bo občina preprečila trubače, ki ne spadajo v to okolje, potem pa so bili presenečeni, "ker smo sledili njihovemu predlogu". Na očitek, da ne gre za spremembo odloka, pa je dejal, da so imeli priložnost, da bi spremenili odlok, a da bi potem moralo miniti nekaj dni, da bi začel veljati, zato so sprejeli sklep, ki velja takoj.

V Ljubljani vse polno

Ob tem je dejal, da v Ljubljani v prvih 15 dneh decembra še nikoli ni bilo toliko obiskovalcev. "Sobe v hotelu ne morete dobiti, je vse polno," je dejal in dodal, da so polne tudi restavracije. Po njegovih besedah največ gostov prihaja iz Italije, Avstrije in Nemčije, "tako da je polno, polno, polno". Natančne podatke bodo sicer podali na koncu leta. "Spet bomo imeli rekord, v to sem trdno prepričan," je še povedal.

Pirati: Župan odvrača pozornost od svojih afer

Mestni svetnik Piratske stranke Slovenije Jasmin Feratović je v odzivu zapisal, da prepoved vidijo "zgolj kot županov manever za odvračanje pozornosti od njegovih afer". Dodal je, da gre za resne obtožbe o podkupovanju uradnikov, v katere naj bi bil poleg župana vpleten tudi direktor Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice Bojan Babič in vidni člani stranke Svoboda, "ki sicer v mestnem svetu županu zagotavlja glasovalno večino in mu omogoča, da z mestom upravlja kot s svojim družinskim podjetjem".

"Mestni svet bi se moral ukvarjati z vprašanjem načete integritete celotne mestne uprave, ne pa s prepovedovanjem uličnih nastopov, ki ne bo imela nobenega učinka," je zapisal. Pirati menijo, da so ulični nastopi v mestu že danes slabo regulirani, saj številni glasbeniki ne spoštujejo nikakršnih omejitev. "Da bo prepoved dejansko kaj dosegla, zlasti kar zadeva glasbenike iz tujine, je malo verjetno. Gre namreč večinoma za tujce, ki občinskih kazni ne bodo plačali," menijo.

ulični glasbeniki prepoved nastopov Ljubljana Zoran Janković turizem

Slovenski kmetje v spremstvu traktorjev v Bruselj na protest

Pok, po katerem življenje otrok in njihovih staršev nikoli več ne bo isto

  • slika 1
  • slika 2
  • slika 3
  • slika 4
  • slika 5
  • slika 6
  • slika 7
  • slika 8
  • slika 9
  • slika 10
  • slika 11
  • slika 12
  • slika 13
  • slika 14
  • slika 15
  • slika 16
  • slika 17
  • slika 18
  • slika19
  • Slika 20
KOMENTARJI50

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
medŠihtom
16. 12. 2025 18.20
ovčke pa spet verjamejo da so serbjanca ki ni slovenec, ki je samo slovenski državljan, trubači motili. hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
Odgovori
0 0
Animal_Pump
16. 12. 2025 18.17
So končno prepovedal te trubadurje. Človk ošpice faše, ko gre mimo...pa tist frulifruli nabijajo.
Odgovori
+3
3 0
Nevs
16. 12. 2025 18.16
Kakor koli že, zadeva ni sodila v ta čas in odločitev je pravilna.
Odgovori
+1
2 1
BrkoBrki?
16. 12. 2025 18.15
Seveda so ga motili, ker od njihovega zaslužka ni nič v njegov žep kapnilo 😉
Odgovori
+0
2 2
NežaB
16. 12. 2025 18.14
joj Jankovic, koga imas se za bedaka.. najprej si jim podelil dovoljenje za to, da lahko igrajo, sedaj jim ga pa jemljes😂😂😂…
Odgovori
-1
1 2
AleksanderS
16. 12. 2025 18.11
SHOD HARMONIKARJEV V LJUBLJANI, 26.12.2015 JE PRIJAVLJEN! SLOVENSKI VEČER V LJUBLJANI Shod harmonikarjev je uradno, zakonito in pravilno prijavljen. To ni prošnja. To je pravica. In od te pravice ne bomo odstopili. Harmonika je glas slovenskega človeka. Je zvok doma, dela, veselja in kljubovanja. Kdor danes problematizira harmoniko, v resnici problematizira ljudi – njihovo dostojanstvo, njihovo identiteto in njihovo pravico do izražanja. Ta shod bo miren, kulturen in slovenski. In prav zato je očitno marsikomu trn v peti. A bodimo jasni: strah pred pesmijo razkriva šibkost tistih, ki bi radi utišali narod, ne nevarnosti shoda. Ne bomo dovolili, da se ljudi utišuje, zastrašuje ali ponižuje. Ne bomo dovolili, da se slovenska kultura razglaša za motnjo. Ne bomo dovolili, da se zakonite državljane obravnava kot problem. To ni shod proti komurkoli. To je shod za spoštovanje, za svobodo in za Slovenijo, ki jo čutimo in nosimo v sebi. In ta Slovenija bo zazvenela – glasno, ponosno in neuklonljivo. Naj bo vsem jasno:shod bo potekal, mirno, zakonito in dostojanstveno. In z njim bo zazvenel glas naroda, ki ga ni več mogoče utišati. Alenka Orel predsednica Zlate Slovenije
Odgovori
+7
9 2
Pig Brother
16. 12. 2025 18.09
24ur lepo stran ste naredili. Čestitke in veliko uspehov tudi naprej! Kar se tiče trubačev, sam osebno nimam nič proti nobeni glasbi in nobenem nastopajočem, je pa dejstvo samo eno, iz tedna v teden na beograjskih ulicah harmonk naših dolg nebi mogl poslušat, bi ji na hitro ugasnli, takoda izključno zaradi delanja razlik v državah, predlog podpiram.
Odgovori
+1
2 1
Bad Minton
16. 12. 2025 18.09
Kaj pa po novem letu ??
Odgovori
0 0
Srebrni breg
16. 12. 2025 18.08
Tako malo mimogrede. Eni pri nas z vso silo napadajo te iz južnih krajev in jih podijo nazaj na jug. Kaj, če bi se vsi Slovenci z nepremičninami pobrali iz Hrvaške in naredili to kar hočejo od južnih v naši državi?
Odgovori
-3
2 5
Castrum
16. 12. 2025 18.07
"Prebrisano" je prepovedal tudi slovenski nacionalni simbol harmoniko.....sam povem....
Odgovori
+10
12 2
ivan z Doba
16. 12. 2025 18.14
Na Tromostovju ni problem v harmoniki. Problem je v modelu, ki jo razteguje.
Odgovori
+1
1 0
Podlesničar
16. 12. 2025 18.19
Si ti malo zaostal... ? Prepovedan ni nobnen inštrument, ampak prostor kjer se lahko izvaja.
Odgovori
0 0
krjola
16. 12. 2025 18.02
Jankovic je ocenil, da nespoštovanje volje ljudsva lahko resno škoduje njegovi politčni podpori, zato se je odločil podat tak predlog....pritisk ljudi je bil pač prevelik, da bi tvegal...bližajo se namreč volitve, tudi za njega...
Odgovori
+13
13 0
2mt8
16. 12. 2025 18.01
Slovenci se morajo zavedat da to kar ni uspelo Jugoslaviji leta 1991, ji je uspelo 2025. Čeprav jo ni več. Srbija je namreč nadomestek Jugoslavije ravno tako kot je Rusija nadomestek Sovjetske zveze...
Odgovori
+11
12 1
Pamir
16. 12. 2025 18.05
Slovenija je postala hrvaški pašaluk, vsa pdjetja v lasti Hrvatov, na Triglavu simbolu Slovenije spomenik Hrvatu.Moramo se vas osvoboditi.
Odgovori
+0
4 4
Castrum
16. 12. 2025 18.09
Pamiru, nobenega spomenika ni....je spominska ploščica in nič več.....
Odgovori
+1
1 0
Srebrni breg
16. 12. 2025 18.00
Zaradi pokvarjene janšistične svinjarije je Jankovič postal župan sedaj jim pa gre v surlo, ker mu ne morejo nič.
Odgovori
-8
3 11
Pig Brother
16. 12. 2025 18.12
dejstvo je da ti ne poznaš osebno ne enega ne drugega, mnenje si ustvarjaš na podlagi tega kar mediji napišejo. Jankovič je človek z veliko začetnico, direkten, iskren in nenormalno sposoben in takten! Jaz tako iskrenga človeka in direktnega še nisem sreču pa sem v življenju spoznau tisoče ljudi.
Odgovori
-3
0 3
NežaB
16. 12. 2025 18.15
A lahko tole vaso objavo malo argumentirate, da jo bomo vsi razumeli. hvala
Odgovori
0 0
gmajna
16. 12. 2025 17.57
Jodli hihi
Odgovori
0 0
r h
16. 12. 2025 17.55
🤣🤣🤣🤣🤣 in 💩 se je zbudil.
Odgovori
0 0
fer23
16. 12. 2025 17.50
haha ta pa ga trabučabi
Odgovori
-4
0 4
2mt8
16. 12. 2025 17.49
Bo Odlazek zdaj trubače pojačal na Best FM...
Odgovori
-4
1 5
Slovener
16. 12. 2025 17.48
Če so ga tako motili, bi se pa ja lahko sam spomnu in jih utišal! Je pa res, da ga očitno moti tudi Slovenka harmonika, če je tudi te prepovedal.
Odgovori
+1
7 6
Castrum
16. 12. 2025 17.46
Ali bo Zoki dovolil jarmonikarje in slovensko narodno glasbo?
Odgovori
-3
4 7
bibaleze
Portal
Ne kupi, dokler ne vidiš tega znaka
Veste, kaj je pravilo štirih daril?
Veste, kaj je pravilo štirih daril?
Otroci v stiski: praznični čas, ki ni vedno vesel
Otroci v stiski: praznični čas, ki ni vedno vesel
Objem staršev je najboljše 'zdravilo' za otroka
Objem staršev je najboljše 'zdravilo' za otroka
zadovoljna
Portal
Tako je videti kultna Baby iz Umazanega plesa po skoraj 40 letih
Lepotica, s katero je poročen Raj iz Velikih pokovcev
Lepotica, s katero je poročen Raj iz Velikih pokovcev
Top filmi za december
Top filmi za december
Najlepše okrašeno mesto blizu Slovenije
Najlepše okrašeno mesto blizu Slovenije
vizita
Portal
Kako zaspati v manj kot 5 minutah?
Največja napaka pri hujšanju, ki jo dela 90 % ljudi (in zato nikoli ne shujšajo)
Največja napaka pri hujšanju, ki jo dela 90 % ljudi (in zato nikoli ne shujšajo)
Ko vas 'zdrava hrana' začne delati bolne: temna stran clean eatinga
Ko vas 'zdrava hrana' začne delati bolne: temna stran clean eatinga
Rak bi lahko do leta 2050 zahteval dvakrat več življenj
Rak bi lahko do leta 2050 zahteval dvakrat več življenj
cekin
Portal
Kaj delodajalec opazuje na razgovoru?
Razkril dve preprosti navadi, ki sta mu spremenili življenje
Razkril dve preprosti navadi, ki sta mu spremenili življenje
Na vlaku SŽ se je rodila pomembna ideja
Na vlaku SŽ se je rodila pomembna ideja
Kaj vse delajo duhovniki, ko niso pri maši? Razkriva mladi župnik Blaž Franko
Kaj vse delajo duhovniki, ko niso pri maši? Razkriva mladi župnik Blaž Franko
moskisvet
Portal
Pevec zbolel za rakom
Nova uganka za znanstvenike: Planet, ki ima dva repa
Nova uganka za znanstvenike: Planet, ki ima dva repa
Nakup rabljenega avta: Koliko prevoženih kilometrov bi moral imeti?
Nakup rabljenega avta: Koliko prevoženih kilometrov bi moral imeti?
Umrla je pri 45 letih
Umrla je pri 45 letih
dominvrt
Portal
Trik, da se okna pozimi ne bodo rosila
To se zgodi, če posteljnine ne menjate dovolj pogosto
To se zgodi, če posteljnine ne menjate dovolj pogosto
Kako pozimi zaščititi psa: ključni nasveti za varne sprehode
Kako pozimi zaščititi psa: ključni nasveti za varne sprehode
Kako se za vedno znebiti moljev?
Kako se za vedno znebiti moljev?
okusno
Portal
Najbolj dišeči piškoti, ki oznanjajo praznični čas
Kaj kuhati med tednom: 5 hitrih jedi za napete predpraznične dni
Kaj kuhati med tednom: 5 hitrih jedi za napete predpraznične dni
Hiter prigrizek, s katerim boste navdušili obiske
Hiter prigrizek, s katerim boste navdušili obiske
Horoskop: Katera božična sladica najbolj ustreza vašemu znamenju?
Horoskop: Katera božična sladica najbolj ustreza vašemu znamenju?
voyo
Portal
Sandokan
Jelenček Niko 3
Jelenček Niko 3
Na lovu
Na lovu
Kapa
Kapa
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1419