Janković: Trubači so tudi mene motili

Harmonikar FOTO: Shutterstock

Povod za sklep o prepovedi uličnih glasbenikov, ki ga je na ponedeljkovi seji sprejel mestni svet, sta bili po besedah župana pritožbi glede trubačev in harmonikarja na Prešernovem trgu, saj so bili moteči. "Trubači so tudi mene motili," je pojasnil Janković. Prepričan je, da so sprejeli pravi ukrep, ki je odgovor na moteče dogajanje.

Kje vse velja prepoved?

Prepoved velja le za središče mesta, in sicer na ploščadi pri Figovcu, v Parku slovenske reformacije, Miklošičevem parku, na Nazorjevi ulici, v podhodu pri Moderni galeriji, parku Zvezda, na Dvornem trgu, Šuštarskem mostu, Bregu pri Hribarjevem spomeniku, Gornjem trgu pri vodnjaku, Gallusovem nabrežju, Hradeckega mostu, Špici, Trgu francoske revolucije, Trubarjevi cesti, Mesarskem mostu, Prekmurskem trgu, Čopovi ulici in na Prešernovem trgu. Na teh lokacijah so sicer spontani ulični nastopi dovoljeni, do konca leta pa torej prepovedani.

Globa 150 evrov za vsakega nastopajočega

Že pred tem je občinski inšpektorat opravljal svoje delo in tudi izdajal kazni, zato je skupina trubačev iz Bolgarije že odšla, ostali pa sta dve skupini iz Severne Makedonije, je povedal. Odslej glasbenikov, ki bodo kršili sklep, ne bodo opozarjali, ampak bo občinski inšpektor "enostavno pokazal sklep in preprečil nastope". Globa za kršitev znaša 150 evrov za vsakega nastopajočega. Dodal je, da je v Ljubljani dovolj organiziranega programa in prireditev. Ulični glasbeniki tudi ne morejo zaprositi za dovoljenje, saj je decembrski program že zastavljen, ob tem pa gre za spontane nastope. Po njegovih besedah je mestne svetnike SDS na ponedeljkovi seji zanimalo, kako bo občina preprečila trubače, ki ne spadajo v to okolje, potem pa so bili presenečeni, "ker smo sledili njihovemu predlogu". Na očitek, da ne gre za spremembo odloka, pa je dejal, da so imeli priložnost, da bi spremenili odlok, a da bi potem moralo miniti nekaj dni, da bi začel veljati, zato so sprejeli sklep, ki velja takoj.

V Ljubljani vse polno

Ob tem je dejal, da v Ljubljani v prvih 15 dneh decembra še nikoli ni bilo toliko obiskovalcev. "Sobe v hotelu ne morete dobiti, je vse polno," je dejal in dodal, da so polne tudi restavracije. Po njegovih besedah največ gostov prihaja iz Italije, Avstrije in Nemčije, "tako da je polno, polno, polno". Natančne podatke bodo sicer podali na koncu leta. "Spet bomo imeli rekord, v to sem trdno prepričan," je še povedal.

Pirati: Župan odvrača pozornost od svojih afer