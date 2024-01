Do novega Peugeota brez nepredvidenih mesečnih stroškov financiranja

Da bi se izognili nepredvidljivim dogodkom v času odplačevanja leasinga, so pri Peugeot Financiranje v sodelovanju s P Automobil Importom pripravil poseben akcijski produkt z zelo ugodno fiksno obrestno mero 4,90%. Vsi, ki bi se odločili za tako financiranje novega vozila znamke Peugeot, so upravičeni tudi do kasko zavarovanja za 1 evro za prvo leto. Kasko zavarovanje vključuje zavarovanje avtomobilske odgovornosti, kasko zavarovanje z maksimalno 1% odbitno franšizo in zavarovanje proti kraji ter naravne in elementarne nesreče. Zavarovanje se sklene z zavarovalnico Triglav ali z zavarovalnico Sava. Kupec Peugeotovega vozila v akciji poravna samo strošek obveznega zavarovanja in pa morebitne dodatne kombinacije kasko zavarovanja. Akcija velja le v primeru Peugeot Financiranja in le do 30. parila 2024 oziroma do preklica ponudbe.

Sami določite mesečni obrok

V Peugeotovi akciji gre za finančni leasing, ki omogoča nakup novega osebnega vozila znamke Peugeot. Akcija je namenjena tako fizičnim kot pravnim osebam. Ročnost financiranja je pri akciji omejena na obdobje od štirih let (48 mesecev) do sedmih let (84 mesecev) za fizične osebe in od štirih let (48 mesecev) do šestih let (60 mesecev) za pravne osebe. Prednost financiranja je, da kupec vozila sam določi željeno ročnost, glede na želje in potrebe, ki jih ima. Tako svojim finančnim zmožnostim prilagodi tudi višino mesečnega obroka.