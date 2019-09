Do novega stanovanja preko elektronske dražbe

Elektronska dražba (e-dražba) je sodobni instrument prodaje nepremičnin, ki je v svetu že uveljavljen, v Sloveniji pa to priložnost šele spoznavamo. Zainteresiranim kupcem v primerjavi s klasičnim, najbolj uveljavljenim, postopkom nakupa (individualna pogajanja na izhodiščne objavljene cene) ponuja preglednost nad drugimi ponudbami ter tako precej večjo možnost uspešnega nakupa želenega stanovanja. E-dražbe so za kupce bolj prijazne tudi v primerjavi z nakupom z oddajo zavezujoče ponudbe, saj je e-dražba bolj enostavna, pregledna in učinkovita metoda nakupa. E-dražbe ob tem ponujajo varnost nakupa, preglednost nad oddanimi ponudbami ter oblikovanje tržne cene v konkurenčnem in dinamičnem okolju. Dražitelji za sodelovanje na elektronskih dražbah ne potrebujejo posebnih računalniških znanj ali kvalificiranih digitalnih potrdil.

Koprska vrata se nahajajo v neposredni bližini koprske obale, mestnega centra in avtocestne povezave. V bližini se nahajajo otroški vrtec, šola, banke in trgovine. Moderna arhitekturna zasnova kompleksa ponuja stanovanja za bivanjske in počitniške namene. 164 privlačnih, moderno zasnovanih stanovanj zagotavlja udobno in prijetno bivanje za vse generacije. Raznolike tlorisne rešitve stanovanjskih enot v šestih etažah obsegajo površino od 38 do 154 kvadratnih metrov. Vse enote so ogrevane in hlajene s centralnim sistemom, ki določa osnovni režim (hlajenje ali ogrevanje). Stanovanjske enote v višjih nadstropjih ponujajo večje terase z izjemnim razgledom na mesto. Stanovanja so osvežena in vseljiva takoj po nakupu. V pritličju se nahaja tudi več kot 2.000 m2 poslovnih prostorov, različnih dejavnosti. Objekt spada v energetski razred B1 (15-25 kWh/m²a).