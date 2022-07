Zelena pokrajina v nekaj dneh postala siva: kako dolgotrajna bo obnova?

Strinja se tudi Kolškova. "Mi smo sedaj v bistvu na začetku dolgotrajnejšega dela. Sanacijska obnova teh poškodovanih površin bo trajala najmanj pet let," dodaja.

Ker so ponekod uničena tudi tla, bo obnova še toliko zahtevnejša. A pot do tja je še dolga. "Najprej moramo zdaj popisati, priti do površine, ki je pogorela, potem izdelati sanacijski načrt. Normalno je tako, da se določene površine, manjše površine posadi, se pravi neke posebne površine ob naseljih. Nekaj se bo posejalo, nekaj bo pa seveda tudi naravnega razvoja," meni Boštjan Košiček ZGS OE Sežana.

Pred vojaškimi piloti so, upajmo, zadnje ure letenja nad opustošenim Krasom. Pogled skozi okna helikopterja razkriva razsežnosti požara, ki je zeleno pokrajino v le nekaj dneh obarval v sivo. Tudi na manj pogorelih delih vidimo črne lise, zoglenela debla, ki stojijo le nekaj 10 metrov od najbližjih vasi. Gre za eno največjih naravnih katastrof, pa smo jih v Sloveniji v zadnjih letih videli kar nekaj.

Pred gozdarji, sekači, ki so se te dni skupaj z gasilci in ostalimi borili z ognjem, je pred tem ogromno dela. Najprej bodo morale službe očistiti zoglenelo pokrajino. In kdaj bi bil pogled na Kras enak tistemu pred približno dvema tednoma? "Gozd tak, kot je bil, ne bo več, ker ne bomo več toliko črnega bora posploševali na teh območjih," poudarja.

Na ministrstvu obljubljajo, da bodo finančno podprli čimprejšnjo sanacijo kraških gozdov. Ob tem pa že za naslednje leto načrtujejo ukrepe, ki naj bi preprečevali hitra širjenja požarov.

"Če se zadeve ne bomo sistematsko lotili, bo škoda lahko bistveno večja, kot če bomo to preventivno prej rešili. To pomeni fizično na terenu gradnja dodatnih protipožarnih cest in poti," obljublja Darij Krajčič, državni sekretar na ministrstvu za kmetijstvo.

S tovrstnimi posegi, še zagotavlja, bomo gasilcem olajšali delo. Požari bodo lažje dostopni in s tem tudi bistveno bolj obvladljivi.