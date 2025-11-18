Svetli način
Do odprave protiustavnosti mora policija še naprej uporabljati alkoteste

Ljubljana, 18. 11. 2025 09.03 | Posodobljeno pred 36 minutami

PREDVEDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , M.V.
Komentarji
5

Ustavno sodišče pojasnjuje, da zakonske določbe, ki ureja uporabo alkotesta, niso razveljavili, temveč le ugotovili njeno protiustavnost. Do odprave protiustavnosti mora torej policija še naprej uporabljati alkotest kot indikator ugotavljanja alkohola, odločba ustavnega sodišča prav tako ne vpliva na postopanje sodnikov za prekrške.

Ustavno sodišče je presodilo, da je drugi odstavek 107. člena zakona o pravilih cestnega prometa v neskladju z ustavo. Ocenilo je namreč, da posameznikova izjava, da se s pozitivnim rezultatom preizkusa z indikatorjem alkohola strinja, ni izjava, ki bi lahko prispevala k dokazanosti prekrška. DZ mora protiustavnost odpraviti v letu dni.

Zaradi različnih razlag o pravnih učinkih odločbe, ki se pojavljajo v javnosti, ustavno sodišče pojasnjuje, da zakonske določbe, ki ureja uporabo alkotesta, niso razveljavili, temveč le ugotovili njeno protiustavnost. Obstoječo ureditev je torej v celoti pustilo v veljavi. V okviru ustavnopravne presoje je v odločbi opozorilo na nezanesljivost doslej uporabljanih alkotestov, pri čemer se je sklicevalo na stališča meroslovne stroke, po katerih ti alkotesti niso zanesljiva sredstva za preizkus alkoholiziranosti.

Alkotest
Alkotest FOTO: Policija

Ne glede na to je ustavno sodišče ocenilo, da bi razveljavitev zakonske podlage za alkoteste vzpostavila še bolj protiustavno stanje, saj v vmesnem času ne bi bilo ustrezno varovano zdravje in življenje udeležencev cestnega prometa. Kot pojasnjujejo, jih je pri sprejetju ugotovitvene odločbe vodila ocena, da obstaja velika verjetnost, da v tem trenutku niso zagotovljeni pogoji za uporabo drugih, zanesljivih metod za ugotavljanje alkohola v organizmu, torej zadostno število etilometrov ter ustrezna organiziranost policije in zdravstvenih ustanov.

Spomnili so, da je ustavno sodišče zakonodajalcu naložilo, da mora ugotovljeno protiustavnost odpraviti v roku enega leta. Pri tem se bo po njihovih navedbah zakonodajalec lahko zgledoval po številnih evropskih ureditvah, ki že poznajo ureditev, da se prisotnost alkohola za potrebe prekrškovnega organa dokazuje zgolj z odvzemom krvi in analizo vzorca krvi ali z napravo za natančno merjenje alkohola v izdihanem zraku.

Glede nadaljnje uporabe obstoječe zakonske ureditve pa je ustavno sodišče izrecno odločilo, da se drugi odstavek 107. člena zakona o pravilih cestnega prometa še naprej uporablja. To pa po njihovih navedbah ne velja samo do poteka enoletnega roka, ki ga zakonodajalec mora spoštovati, temveč vse do odprave protiustavnosti na zakonodajni ravni.

"Dokler se državni zbor ne odzove s sprejetjem nove zakonske ureditve, mora policija še naprej uporabljati alkotest kot indikator ugotavljanja alkohola v organizmu udeležencev cestnega prometa," poudarjajo na ustavnem sodišču. Do takrat se torej alkoholiziranost še vedno ugotavlja po dosedanjem postopku, odločba ustavnega sodišča pa prav tako ne vpliva na postopanje sodnikov za prekrške, so še zapisali v pojasnilu.

alkotest vozniki sodišče policija
KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Martinović
18. 11. 2025 09.42
Že 15 let nisem videl policaja na cesti, razen ko se vozijo v gostilno na malico in v kafano na kavo.
ODGOVORI
0 0
Diabloss
18. 11. 2025 09.41
ustava je najvišji pravni akt. zadeva je neustavna ampak še vedno velja. pajaci
ODGOVORI
0 0
Endless
18. 11. 2025 09.30
+2
Koga se je reševalo s to neumnostjo??
ODGOVORI
2 0
Minifa
18. 11. 2025 09.27
+5
Pravna država ki ima tri zakone za tri vrste različnih ljudi in, ki neustavno pobira ( NEZAKONITO ) prispevek za stavbno zemljišče že 30. let.. Imamo državljane A, ROMI, državljane B tujci, Albanci in Kosovarji ter državljane C , Slovenci..ONI ZADNJI SO OGROŽENI V LASTNI DRŽAVI IN HLAPCI VSEM..
ODGOVORI
5 0
stoinena
18. 11. 2025 09.31
malo je tudi res, da je slovenec slovencu vrag in tujcu hlapec. ko se en sloenec spravi na drugega, če je drugi pameten se umakne, na njegovo mesto pride tujec in je potem mir. ker si prvi z večjim pri.. vcem ne upa niti pisnit. malo se bo treba zamisliti.
ODGOVORI
0 0
