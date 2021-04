Do odškodnine odslej upravičeni tudi otroci, partnerji in starši padlih v vojni leta 1991

Vlada RS je na današnji 72. redni seji sprejela spremembe treh zakonov, in sicer Zakona o dopolnitvi Zakona o vojnih invalidih , Zakona o dopolnitvi Zakona o žrtvah vojnega nasilja in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991 , s katerimi se podaljšuje rok za priznanje statusa in pravic vojaškega vojnega invalida oziroma civilnega invalida ob vojaški agresiji na RS v letu 91. Prav tako se po predlagani dopolnitvi pravica do odškodnine razširi na otroke ter dodatno prizna še zakoncem oziroma zunajzakonskim partnerjem padlih ter staršem.

Kot so po seji vlade sporočili z Urada vlade za komuniciranje (Ukom), se z novelo Zakona o vojnih invalidih določa rok za vložitev zahteve za priznanje statusa in pravic vojaškega vojnega invalida oziroma civilnega invalida vojne na podlagi okvare zdravja zaradi bolezni ali poslabšanja bolezni, dobljene ob vojaški agresiji na Republiko Slovenijo v letu 1991, ter zahtevo za priznanje pravic družinskim članom osebe, ki je umrla zaradi posledic bolezni, dobljene v teh okoliščinah. Zahtevo za pridobitev tega statusa in pravic upravičenci vložijo do 31. decembra 2021.

Z dopolnitvijo Zakona o žrtvah vojnega nasilja se prizna status žrtve vojnega nasilja družinskim članom po osebi, ki je kot civilna oseba umrla, bila ubita ali morebiti pogrešana zaradi nasilnih dejanj ali prisilnih ukrepov JLA ali organov za notranje zadeve dotedanje SFRJ v času od 24. maja 1991 do 18. oktobra 1991. Obdobje zajema tudi tako imenovane 'pekrske dogodke' v Mariboru, in druge primere nasilnih dejanj, ki so imeli za posledico izgubo življenja. Namen in cilj predloga novele Zakona je omogočiti otrokom kot novo določenim upravičencem in zakoncem oziroma zunajzakonskim partnerjem padlih ter staršem, da uveljavijo pravico do odškodnine.

Zakon o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991 opredeljuje posebne pravice, kot so dosmrtna mesečna renta, odškodnina po posebnem zakonu, ki ureja poplačilo vojne, štipendija, prednost pri sprejemu v dijaški oziroma študentski dom ter pravica do kritja stroškov šolske malice. Po predlagani dopolnitvi se pravica do odškodnine razširi na otroke ter dodatno prizna še zakoncem oziroma zunajzakonskim partnerjem padlih ter staršem.