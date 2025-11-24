Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Do paliativne oskrbe pride le peščica bolnikov: kadra in postelj je premalo

Ljubljana, 24. 11. 2025 20.53 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
Tjaša Dugulin
Komentarji
23

Po mnenju zdravnikov, ki so ves čas poudarjali, da umetno končanje življenja ni zdravniško delo in da siljenje zdravnikov v to ni dopustno, bi bilo treba prej okrepiti paliativno oskrbo. A do nje še vedno pride le peščica bolnikov, izobraženega kadra, postelj in mobilnih timov pa je premalo.

97-letna Ema Merše ima napredovano kronično obstruktivno pljučno bolezen, pridruženo srčno popuščanje in sladkorno bolezen tipa 2. Čeprav ima pogosto respiratorne pljučnice in počasi peša.

"Samo umreti se še bojim, veste!" pravi.

"Rada živi, marsičesa se še veseli. Je pozitivna in to zelo veliko pomeni," pripoveduje njena hči Bojana.

Zato sta s hčerko neizmerno hvaležni za pomoč mobilnega paliativnega tima. Do sredine prihodnjega leta bo po državi 14 takšnih.

"Mama je mirna, stvari rešimo doma. Prej smo klicali urgence, gor, dol. Ne vem sploh, kako bi ravnala sicer.  Verjetno bi mama morala večkrat v bolnišnico. Neprecenljivo je, čudoviti so," še pove hčerka.

97-letna Ema Merše
97-letna Ema Merše FOTO: POP TV

Ena največjih zmot je, da je paliativna oskrba zgolj pomoč neozdravljivo bolnim v zadnjih dneh življenja, razlaga državna koordinatorica za razvoj paliativne oskrbe dr. Maja Ebert Moltara. V resnici gre za večmesečno, celostno podporo njim in njihovim družinam.

"Zagotavljamo lajšanje telesnih težav, telesnih simptomov, hkrati pa poskrbimo tudi za psihološke težave, stiske ter duhovne in socialne probleme. Družino naučimo, kako se stvari ureja, kam naj se obrnejo za pomoč ..."

A mnogim od 20.000 neozdravljivo bolnih, ki letno umrejo v Sloveniji, je takšna oskrba nedostopna. Izobraženega kadra še vedno ni dovolj.

"Šele z letošnjim letom smo imeli prvo generacijo študentov medicine, ki je poslušala predmet Paliativna oskrba. Tako da šele prihajamo do tiste faze, ko bomo lahko rekli, da bo vsaj osnovno paliativno oskrbo znal nuditi vsak zdravstveni delavec oziroma vsak zdravnik," doda Ebert Moltara.

Druga težava je splošno pomanjkanje kadra, zato imata denimo oddelek za specializirano paliativno oskrbo trenutno le dve bolnišnici.

"Eden je splošni paliativni oddelek v Slovenj Gradcu s 14 posteljami, potem imamo pa ta naš akutni paliativni oddelek na Onkološkem inštitutu, kjer imamo sedem postelj."

Zagovorniki pomoči pri prostovoljnem končanju življenja medtem vztrajajo, da nekaterim bolnikom tudi še tako dobra paliativa ne pomaga. A neomajna je tudi stroka: odgovor na trpljenje ljudi ni takšna pravica, ampak dobra paliativa na vseh sistemskih ravneh.

"Za veliko večino bi bila dovoljšnja analgezija, lajšanje simptomov, dolgotrajna oskrba in eksistencialna vprašanja," odgovarja dr. Gregor Prosen, predstojnik Urgentnega centra UKC MB in član delovne skupine za paliativno oskrbo pri ZZS.

Za peščico pa lahko ponudijo paliativno sedacijo, dodaja Prosen. "To pomeni, da spi, drema, ne čuti bolečine, ne čuti nemira in pustimo bolezni svojo naravno pot. To so stvari, o katerih se moramo pogovarjati v družbi, ne pa o rešitvah, ki res niso ugodne. In še te so po definiciji za izjemno peščico ljudi, desetine tisočev pa naj trpi po starem. To je nedopustno."

Na zdravstvenem ministrstvu medtem pravijo, da je v pripravi nov državni program paliativne oskrbe, ki bo uredil njen nadaljnji razvoj, predvsem pa bolj jasno financiranje.

ema merše paliativna oskrba bolniki kader končanje življenja
Naslednji članek

Ob padcu zaradi helikopterja naj bi si zlomila kolk in zapestje

SORODNI ČLANKI

Opozicija po referendumu: Gre za nezaupnico, koalicija: Izid ni poraz

Večja mesta za, podeželje proti: Kako so glasovali volivci?

Primc: To je velika zmaga življenja; Novakova: Pot tega zakona ni končana

Nasprotniki presegli 339.205 glasov, zakon padel

  • SAVNE
  • NAKLADALNIK
  • SNEZNA
  • BOSCH
  • VRATA
  • DREVO
  • PANEL
  • REGAL
  • PEC
  • JELEN
  • VOZICEK
  • KATALOG
KOMENTARJI (23)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Andrej Lon?ar3
24. 11. 2025 21.58
Vlada je kot alternativo paliativi ponudila evtanazijo...se tej združbi norcev še vedno lahko reče vlada...?
ODGOVORI
0 0
Smuuki
24. 11. 2025 21.58
+1
Prvo se ponudi pomoč ljudem v stiski. Koalicija je ta strošek preskočila in ponudila alternativo. Grob je za njih alternativa. Še varovalka. Po 5 letih se izvede izbris. Zakaj že? Se kljub vsemu zavedajo da ti ni prav?
ODGOVORI
1 0
vicente
24. 11. 2025 21.51
Če je res tako v šempeterski bolnišnici je bil zdravnik ki se je s tem ukvarjal pristop je bil človeški ,pomirjajoč in sedaj so menda oddelek zaprli,isti zdravnik je še zmeraj tam v službi le tega dela ne opravlja več,kje je logika
ODGOVORI
0 0
devlon
24. 11. 2025 21.50
+2
zakaj ta primcelj zavoženi ne da referenduma za več paliativnih centrov? raje udriha po pravicah, ki bi si jih želeli drugi in katere njemu nič ne jemljejo. Razen, če gre tudi tu 'za otroke'.., pri čemer se on boji, da bodo otroci zlorabili zakon in mu bodo želeli skrajšati neznosno trpljenje.
ODGOVORI
2 0
Delavec_Slo
24. 11. 2025 21.50
+2
Ni kadra, zakaj imamo pa 45000 lenuhov na socialni?
ODGOVORI
2 0
Gator
24. 11. 2025 21.49
-1
Vsem ki so proti, želim , da BREZ protibolečinskih dostojno preživljajo čas pred zobozdravnikom, da čakajo na mejnavo kolka, koleno, medtem pa vzravnano kljub bolečinam niso na bolniški in delajo kot samozaposleni dalje. Bolečina je smisel živlnjenja. Zato so bili proti zakonu!!!
ODGOVORI
1 2
Brus123
24. 11. 2025 21.45
+1
če ni kadra, naj gre primc, janšistična čreda in usmiljenci rkc na pomoč, to je ja pomoč sočloveku...
ODGOVORI
3 2
Killing of Hind Rajab
24. 11. 2025 21.44
-2
janševiki in primceljni bodo lastnoročno in to gratis zgradili 178 centrov za paliativno oskrbo...in tudi oni bodo zaposelni tam...da bodo skrbeli za trpeče ljudi..
ODGOVORI
1 3
Killing of Hind Rajab
24. 11. 2025 21.42
-1
kdaj bo šel primc in janšistična čreda v spregi z rkc volontirat ljudem ki potrebujejo paliativno oskrbo....??? a bodo samo od daleč molili za trpeče....
ODGOVORI
3 4
nekonfliktni
24. 11. 2025 21.45
+2
ja pametnjakovič od 370 tisoč ljudi so vsi od janše in cerkve. kaj pa ostali ljudje? navadni razumni?
ODGOVORI
3 1
Smrtlevičarjem
24. 11. 2025 21.38
+2
Dan po referendumu, pa se je že začelo pumpanje???
ODGOVORI
4 2
SAME KLOBASE
24. 11. 2025 21.33
+0
Za dostojanstveno čakanje smrti ob neznosni bolečinah imamo že 100 let humano rešitev ki se imenuje morfij..... Ne rabimo Golobove smrtne obsodbe
ODGOVORI
6 6
Ladybird77
24. 11. 2025 21.38
+0
Morij pa humana rešitev. Dva različna pojma. In ko morfij ne zaleže več?
ODGOVORI
2 2
MesOjediPinGvin
24. 11. 2025 21.39
+3
Tudi morfij ima max odmerek, ki ne sme biti smrtonosen, kar bi pomenilo umor.... Referendum je bil o možnosti izbire, ne pa ZA ali PROTI. Se pa ne čudim, da je rezultat tak kot je, glede na to, kako je bil ta zakon predstavljen.
ODGOVORI
4 1
9876543
24. 11. 2025 21.31
+4
No, tu imate sedaj glavni motiv države za zakon, ki je bil včeraj ovržen. Paliativa stane veliko več kot pomoč pri končanju življenja.
ODGOVORI
5 1
MesOjediPinGvin
24. 11. 2025 21.40
V paliativi je denar, saj je del zdravstva. Kompletna farmacija je že od nekdaj požrešna na denar, edini problem nastane pri slabo plačanih kadrih.
ODGOVORI
0 0
Misika1967
24. 11. 2025 21.18
+6
Paliativa dela po telefonu,posilja ljudi na csd,pomoca na domu,hospic,k zupniku.... Pri bolecinah predpisujejo protibolecinska zdravila,oblize,tablete,sirupe in stanje ptrverjajo 1x tedensko po telefonu. Ven iz mesta nihce rad ne hodi tudi hospic ne.Ponavadi pa priporocajo kurjo juhico. Paliativa obstaja ze kar nekaj let kot tudi hospic pa nobena vlada pravzaprav ni tega poskusala uredit. Hudo bolni pa trpijo naprej,saj bozanje po rokah in molitev ne premaga hudih bolecin. Zal.
ODGOVORI
8 2
lakala28
24. 11. 2025 21.17
-5
In bebovićka je seveda takoj pristavila piskrček: očitno lepo služijo z evtanazijami na črno. Pomoč bi bila zastonj.
ODGOVORI
2 7
Vojko Kos
24. 11. 2025 21.30
-3
ZASTONJ?!
ODGOVORI
0 3
galeon
24. 11. 2025 21.13
-2
In v paliativni oskrbi kažete žensko, ki sploh ni za tja. Še predobro hodi. Tam je le zato, ker je vse lahko plačano.
ODGOVORI
3 5
NotMe
24. 11. 2025 21.18
+2
A si ti malo preprost?! A sploh veš, kako izgleda kopb? Smo mu bili priča, noge so ubogale, pljuča pa ne, dobesedno se ti bolniki lahko zastrupijo z lastnim ogljikovim dioksidom, saturacija kisika 90 je že za fanfare, poslabšanja so hipna in po vsakem izboljšanju si za 5% slabši
ODGOVORI
3 1
JOSEPH HAYDN
24. 11. 2025 21.10
+0
Ideološki članek, ki odločno pumpa ZA
ODGOVORI
5 5
NotMe
24. 11. 2025 21.19
+4
Sploh ne, nasprotno, paliativne ni, pa bi morala biti
ODGOVORI
6 2
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1363