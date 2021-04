Do petka boste lahko na nebu opazili več vojaških letal

Usposabljanje slušateljev mednarodnega tečaja bosta podpirali 152. letalska eskadrilja z letali Pilatus PC-9 M Hudournik in letalska šola s helikopterji Bell-206 ter z letali Zlin, je sporočilo ministrstvo za obrambo (MORS).

Usposabljanje bo potekalo med 9. in 15. uro, območje usposabljanja bodo glede na trenutne vremenske razmere dnevno določali, so povedali na MORS.

Gre sicer za šesttedenski tečaj, ki se ga med 15. marcem in 23. aprilom udeležujejo pripadniki oboroženih sil iz sedmih partnerskih in zavezniških držav ter Slovenske vojske. Slovenska vojska pa po vzpostaviti akreditiranega, regionalnega in večnacionalnega centra kontrolorjev združenih ognjev, ki deluje na letališču Cerklje ob Krki, letos izvaja osmi tovrstni mednarodni tečaj.

Šesttedenski tečaj je sestavljen iz teoretičnega dela, med katerim slušatelji pridobijo znanje za opravljanje nalog kontrolorja, in iz praktičnega dela na terenu, pri katerem pridobljeno znanje preverjajo z navajanjem letalnikov Slovenske vojske in zavezništva ter drugih oborožitvenih sistemov.

Tečaj vključuje tudi usposabljanje na novem taktičnem simulatorju, na katerem slušatelji opravljajo naloge po zahtevnejših in kompleksnejših scenarijih, je še sporočilo ministrstvo za obrambo.