Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Do petka hud mraz: temperature tudi čez dan pod lediščem

Ljubljana, 06. 01. 2026 06.26 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
M.S. STA
Sneg v Ljubljani

Ponoči je sneženje večinoma ponehalo, danes pa bo v večjem delu Slovenije znova snežilo. Na jugu in jugovzhodu države bi lahko do sredinega jutra zapadlo od 10 do 20 centimetrov snega. Na Primorskem bo medtem pihala močna burja, zato je Agencija za okolje za to območje izdala oranžno opozorilo. V prihodnjih dneh se bo okrepil tudi mraz.

Po napovedih vremenoslovcev bo danes oblačno, rahlo sneženje se bo od juga širilo v notranjost in se ob tem nekoliko okrepilo. Najmanj padavin bo v zahodni in severni Sloveniji. 

Na Notranjskem, Kočevskem, Dolenjskem in v Beli krajini bi lahko do sredinega jutra zapadlo od 10 do 20 centimetrov suhega snega, proti severu manj. Na prehodu med Notranjsko in Primorsko bodo zaradi vetra in suhega snega možni snežni zameti.

Na Primorskem bodo danes popoldne in v noči na sredo sunki burje na izpostavljenih mestih presegli 100 kilometrov na uro, zato je Arso izdal oranžno opozorilo. 

Na vipavski hitri cesti med Nanosom in Ajdovščino je zaradi burje promet prepovedan za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do osem ton. Občasno se burja pojavlja tudi na regionalni cesti Razdrto-Ajdovščina. Na prometnoinformacijskem centru za državne ceste voznike obveščajo, naj upoštevajo signalizacijo in omejitve, ki so postavljene ob cestišču.

Zaradi burje velja prepoved prometa za priklopnike in polpriklopnike na regionalni cesti Ajdovščina-Col-Črni Vrh-Godovič in na hrvaški strani prehodov Petrina, Metlika in Babno Polje.

Hud mraz

Meteorolog Andrej Velkavrh je v ponedeljek pojasnil, da kaže, da bodo v teh dneh v notranjosti države v večjem delu temperature ostajale pod ničlo tudi čez dan. Najnižje bodo v četrtek zjutraj. V mraziščih se bodo lahko temperature spustile tudi pod -10 stopinj, po nižinah v notranjosti pa verjetno pod -10 stopinj ne bo šlo. Vse do petka bo temperatura v notranjosti Slovenije pod lediščem.

Nato naj bi se temperature nekoliko zvišale.

Podobno epizodo zimskega vremena smo nazadnje imeli pred dvema letoma, okrog 20. januarja 2024.

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje opozarjajo, da mraz lahko škodljivo vpliva na zdravje zlasti pri občutljivejših skupinah prebivalstva. Svetujejo, da se zadržujemo v zaprtih prostorih, ko so temperature izredno nizke in če piha veter, zunaj pa čim krajši čas. Doma pa poskrbimo za varno ogrevanje in zračenje prostorov, saj lahko mraz zaradi neustreznega ogrevanja vpliva tudi na več zastrupitev z ogljikovim monoksidom, poroča STA. 

sneg vremenska napoved

Tik pred volitvami šef poslancev Levice v SD

Tina Gaber Golob nova kolumnistka, Benedettijeva zato ne bo več pisala

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Fraza, ki uničuje čustveni razvoj fantov
Razkrila srce parajočo diagnozo svojih dvojčic
Razkrila srce parajočo diagnozo svojih dvojčic
Kitajska želi več rojstev, pari pa ostajajo brez otrok
Kitajska želi več rojstev, pari pa ostajajo brez otrok
Malček na poti: MasterChef sodnik bo očka
Malček na poti: MasterChef sodnik bo očka
zadovoljna
Portal
Bogati lepotici je javno izpovedal ljubezen
Dnevni horoskop: Ovne čaka iskren pogovor, biki se vračajo v rutino
Dnevni horoskop: Ovne čaka iskren pogovor, biki se vračajo v rutino
Kitajski horoskop 2026: začenja se leto ognjenega konja
Kitajski horoskop 2026: začenja se leto ognjenega konja
Škornji, ki so veliki favoriti leta 2026
Škornji, ki so veliki favoriti leta 2026
vizita
Portal
Razbijanje mitov o 'detoks' programih
7 živil, ki vsebujejo več kalija kot banana
7 živil, ki vsebujejo več kalija kot banana
Mikroplastika vpliva tudi na žensko zdravje in sposobnost reprodukcije
Mikroplastika vpliva tudi na žensko zdravje in sposobnost reprodukcije
Zakaj se zbudimo nekaj minut pred budilko?
Zakaj se zbudimo nekaj minut pred budilko?
cekin
Portal
Bodo ameriške družbe oživele naftno industrijo v Venezueli?
Krajši delovni čas delavcev pred upokojitvijo: lahko bodo koristili ta sistem
Krajši delovni čas delavcev pred upokojitvijo: lahko bodo koristili ta sistem
V veljavi nove meje in strožja pravila za normirance
V veljavi nove meje in strožja pravila za normirance
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
moskisvet
Portal
Angelina Jolie zapušča Hollywood
20 stvari, ki jih mora imeti vsak voznik v avtomobilu
20 stvari, ki jih mora imeti vsak voznik v avtomobilu
To so astronomi izmerili prvič v zgodovini
To so astronomi izmerili prvič v zgodovini
Ali bi morali kavo piti na prazen želodec?
Ali bi morali kavo piti na prazen želodec?
dominvrt
Portal
Odkrijte, kako enostavno odpraviti odvečno navlako
Ideje za ponovno uporabo prazničnih okraskov na vrtu, ki vas bodo navdušile
Ideje za ponovno uporabo prazničnih okraskov na vrtu, ki vas bodo navdušile
Namesto soli proti zmrzovanju na dvorišču raje uporabite to
Namesto soli proti zmrzovanju na dvorišču raje uporabite to
10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki
10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki
okusno
Portal
Solate, ki pogrejejo: 5 odličnih zimskih idej
Popolna enolončnica za popraznične dni
Popolna enolončnica za popraznične dni
Enostavni obroki za hiter povratek v dnevno rutino
Enostavni obroki za hiter povratek v dnevno rutino
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
voyo
Portal
Podarjeno srce
Babilon
Babilon
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
Sandokan
Sandokan
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1428