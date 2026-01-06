Do petka hud mraz: temperature tudi čez dan pod lediščem

Po napovedih vremenoslovcev bo danes oblačno, rahlo sneženje se bo od juga širilo v notranjost in se ob tem nekoliko okrepilo. Najmanj padavin bo v zahodni in severni Sloveniji.

Na Notranjskem, Kočevskem, Dolenjskem in v Beli krajini bi lahko do sredinega jutra zapadlo od 10 do 20 centimetrov suhega snega, proti severu manj. Na prehodu med Notranjsko in Primorsko bodo zaradi vetra in suhega snega možni snežni zameti.

Na Primorskem bodo danes popoldne in v noči na sredo sunki burje na izpostavljenih mestih presegli 100 kilometrov na uro, zato je Arso izdal oranžno opozorilo.

Na vipavski hitri cesti med Nanosom in Ajdovščino je zaradi burje promet prepovedan za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do osem ton. Občasno se burja pojavlja tudi na regionalni cesti Razdrto-Ajdovščina. Na prometnoinformacijskem centru za državne ceste voznike obveščajo, naj upoštevajo signalizacijo in omejitve, ki so postavljene ob cestišču.

Zaradi burje velja prepoved prometa za priklopnike in polpriklopnike na regionalni cesti Ajdovščina-Col-Črni Vrh-Godovič in na hrvaški strani prehodov Petrina, Metlika in Babno Polje.