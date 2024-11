Do petka imate čas, da 'preobujete' svoje avtomobile

S petkom se na cestah uradno začenja zimska sezona, ko morajo biti vozila temu primerno opremljena. Še posebej je pomembno, da imate dobre pnevmatike, saj slabše razmere na cestah podaljšajo zavorno pot vozila, neustrezne pnevmatike pa lahko pripomorejo k izgubi nadzora nad vozilom in celo k prometni nesreči. Ali je profil zimskih pnevmatik dovolj globok (najmanj tri milimetre), lahko preverite s kovancem za en ali dva evra. Tlak v njih preverjajte vsaj enkrat mesečno. Preverite tudi zavore, svetlobne naprave in drugo opremo.

V Sloveniji zakon nalaga voznikom, da svoje vozilo opremijo s pnevmatikami z dodatno oznako M+S, s kratico torej, ki označuje zimsko pnevmatiko. Toda pozor – v nekaterih evropskih državah so že sprejeli strožje zakone, kjer samo oznaka M+S ni dovolj. V Nemčiji na primer morajo imeti zimske pnevmatike na bočnici vtisnjen še simbol triglave gore s snežinko (oznaka 3PMSF), kar velja za pravo zimsko pnevmatiko, ki se na snegu in ledu, torej v zahtevnejših zimskih razmerah, obnese bolje kot omenjena ‘stara’ ali klasična oznaka.

Zakon o pravilih cestnega prometa v 29. členu določa, da morajo biti motorna in priklopna vozila med 15. novembrom in 15. marcem naslednjega leta opremljena s predpisano zimsko opremo. Poleg tega morajo imeti vozila zimsko opremo tudi izven tega datuma, če so zimske razmere. Torej tedaj, ko se ob sneženju sneg oprijema vozišča ali je vozišče zasneženo, zaledenelo (ledna deska) ali poledenelo (poledica). Tudi sicer je treba pnevmatikam posvečati veliko pozornost, saj so edina povezava med avtomobilom in cesto. Odtis pnevmatik na cesto je v obliki štirih pravokotnikov, katerih velikost je odvisna od širine, obsega in tlaka v pnevmatiki. Od teh stičnih točk z voziščem je odvisen oprijem pnevmatik s cestiščem. Na oprijem, stabilnost in zavorno pot vozila torej vplivajo površina stičnih točk, profil pnevmatik in material pnevmatik, opozarjajo na Agenciji za varnost prometa (AVP). Še posebej je pomembno, da imamo dobre pnevmatike v slabih vremenskih razmerah, ko je zavorna pot zaradi vplivov najdaljša.

Pred 15. novembrom je treba preveriti, ali so zimske pnevmatike še ustrezne in ali niso prestare, tako da so otrdele oz. so na pnevmatikah očitne posledice staranja. Če niso ustrezne, jih moramo pravočasno zamenjati. FOTO: iStock icon-expand

Zakaj sploh zimske pnevmatike? Zaradi letnemu času, temperaturam in oprijemu na hladnem asfaltu, snegu in ledu optimizirani gumeni zmesi, so zimske pnevmatike bolj varne, predvidljive in oprijemljive v zimskih vremenskih razmerah. In to seveda ne le v snegu in brozgi, pač pa tudi v dežju (pri nizkih temperaturah) in celo na poledenelem vozišču zaradi specifičnega profila z ostrimi lamelami. Tudi gumena zmes je bolj elastična pri nizkih temperaturah in zato omogoča boljše prileganje asfaltu in boljši oprijem. S tem pa tudi boljšo vodljivost, učinkovitejše zaviranje in seveda varno pospeševanje.

Načelno velja, da je temperaturna meja, kjer zimske pnevmatike postopoma prevzemajo pobudo, okoli sedem stopinj Celzija. Nižja kot je temperatura, bolj učinkovite postajajo zimske pnevmatike in težje jim sledijo letne. Tudi na suhi podlagi, saj letne potrebujejo bistveno več časa, da se ogrejejo na delovno temperaturo, v tem času pa seveda ponujajo slabši oprijem.

Sodobne zimske pnevmatike so tudi bolj prilagojene temperaturnim nihanjem, vožnji po suhem asfaltu (tudi v relativno toplih obdobjih), poraba pa se minimalno razlikuje od letnih. Pred menjavo preverite kvaliteto starih pnevmatik, predvsem pa globino profila (ta mora biti najmanj 3 mm) in seveda splošno obrabo tekalne površine (tudi če v trenutku premontaže globina še ustreza, čez mesec dni morda ne bo več). Obraba vam lahko razkrije tudi nepravilnost pri polnilnem tlaku ali celo nastavitvi geometrije podvozja. Pri tem na AVP svetujejo pomoč profesionalnega vulkanizerja, ki vam bo svetoval tudi pri morebitnem nakupu novih pnevmatik. In seveda pravilnem skladiščenju letnih. Najbolj praktično in tudi zdravo za pnevmatike je skladiščenje prepustiti vulkanizerju, če seveda takšno storitev ponuja.

Profil zimskih pnevmatik mora biti globok vsaj tri milimetre, kar lahko preprosto preverimo s kovancem za en ali dva evra. Zlati rob na njem je namreč širok tri milimetre. "Globino je smiselno preverjati bolj pogosto, še posebej, če je zima blaga, saj je pri višjih temperaturah tudi obraba pnevmatike večja," dodajajo na AVP.

Nakup novih pnevmatik Starost pnevmatik je gotovo eden ključnih dejavnikov pri izbiri in odločitvi o nakupu novih, opozarjajo pri AVP. Proizvajalci v glavnem trdijo, da naj bi ustrezno skladiščena in vožena pnevmatika ponujala ustrezno kvaliteto (če seveda temu ustreza tudi globina profila) vsaj sedem do osem let. Starost, ko pnevmatika ni več primerna za varno rabo, pa je deset let. V tem času pride do sprememb v sestavinah gumene zmesi, predvsem pa iz nje izhlapi večina t. i. mehčalcev, ki skrbijo za elastičnost in prilagodljivost podlagi. Starost pnevmatike lahko preverite na bočnici, kjer štirimestna številka označuje teden izdelave in leto (npr. 2224 – 22. teden leta 2024). Če ste pred nakupom novih pnevmatik, je pred tem vsekakor vredno razmisliti, kje in kako se vozite. Ni dvoma, da tako imenovane premijske znamke ponujajo (v glavnem) izdelke brez večjih napak, toda temu primerna je običajno tudi cena. Če ste na cesti res vsak dan, če je mobilnost nuja in težko sklepate kompromise, potem boste na varni strani z najboljšimi pnevmatikami. V tem primeru si je smiselno pomagati z dobrim testom pnevmatik, ki jih objavljajo evropski avtoklubi, kjer med drugimi sodeluje tudi AMZS. In potem se lahko odločate tudi glede na vaše prioritete – ali vam je bolj pomemben oprijem od števila prevoženih kilometrov ali dajete prednost udobju pred voznimi lastnostmi ali pa je morda najnižja poraba na prvem mestu.

Glede starosti ni zakonskih omejitev za uporabo pnevmatik. Je pa dejstvo, da se s starostjo prožnost pnevmatik manjša. Starejše pnevmatike so slabše glede zavorne poti in možnosti manevriranja. FOTO: Thinkstock icon-expand

Pri spletnih ponudnikih je treba (ob natančnih in v homologaciji predpisanih dimenzijah) biti pozoren na datum izdelave in na to, da bodo vse štiri pnevmatike z istim datumom izdelave (ali vsaj zelo podobnim). Sicer se zdi samo po sebi umevno, pa vendar – pri nakupu bodite pozorni še na indeks obremenitve (t. i. LI, predvsem pri večjih cestnih terencih), pa na hitrostni indeks (večji in močnejši modeli) in če boste večkrat na visokogorskih smučiščih – tudi na piktogram gore s snežinko. Sodobne zimske pnevmatike, posebno še omenjene s piktogramom 3PMSF, so res zmogljive, vendar ne vsemogočne. Zato so kvalitetne verige še vedno priporočljive, na določenih hribovskih in gorskih cestah pa občasno celo obvezne (okrogel znak s kolesom in verigo na modri podlagi).

Če sodite med voznike, ki se redko odpravijo na cesto, pa še to recimo v urbanem okolju, vam zakon dovoljuje tudi uporabo letnih pnevmatik pod pogojem, da imate zraven tudi ustrezne verige za pogonski par koles (oziroma za eno os v primeru štirikolesnega pogona). Druga izjema govori o priobalnem področju, kjer so letne pnevmatike (z minimalno globino profila 3 mm) dovolj.

Kaj pa celoletne pnevmatike (oznaka All season)? Zadnja leta postajajo vse bolj priljubljene tudi celoletne ali vseletne pnevmatike, ki jih v tujini označujejo z oznako All season. To je tudi razred, ki se najbolj propulzivno razvija. Vseletne pnevmatike imajo sicer oznako M+S, tako da tudi formalno ustrezajo dikciji zakona. To je zagotovo rešitev za voznike, ki niso vsak dan na cesti, prevozijo omejeno število kilometrov, v glavnem v urbanih in priurbanih območjih, in se lahko v času ekstremnih razmer tudi odpovejo vožnji. Seveda pa gre za kompromis, ki ni najboljši ne v trdi zimi ne v vročem poletju. In to velja imeti v mislih ob odločitvi. Zato pri Agenciji za varnost prometa tovrstne pnevmatike priporočajo – s pomislekom, da pri varnosti ne bi smelo biti kompromisov. Tudi z dobrimi pnevmatikami nismo povsem varni v zimskih razmerah. To pomeni, da je treba v zimskem času prilagoditi hitrost razmeram na cesti. Če nismo nujno vezani na lastni prevoz, je primerno z vožnjo v zimskih razmerah počakati in uporabiti javna prevozna sredstva oziroma nenujne poti prestaviti na čas, ko bodo normalne razmere na cesti.

Profil na gumi lahko preverite s kovancem za evro ali dva evra. Globok mora biti najmanj tri milimtere. FOTO: Shutterstock icon-expand

Na kaj vse moramo biti še pozorni? Priprava na zimo seveda ne pomeni le menjave pnevmatik, na vožnjo v zimskih razmerah se morate pripraviti tudi vozniki, opozarjajo na Policiji. Za varno vožnjo je nujno brezhibno delovanje zavor, zato redno preverjajte gladino zavorne tekočine. Če se je rahlo znižala, je morda vzrok obraba zavornih oblog, če se je naglo znižala, vozilo takoj odpeljite k mehaniku. Zavorno tekočino zamenjajte najmanj vsaki dve leti. Uporaba luči podnevi je v Sloveniji med vožnjo z motornim vozilom obvezna prav tako kot v mnogo evropskih državah. Večkrat preverite, ali na avtomobilu res delujejo vse naprave za osvetljevanje ceste, označevanje vozila in dajanje svetlobnih znakov. V avtomobil, pripravljen na zimsko vožnjo, spadata metlica in strgalo za čiščenje stekel. Preverite tudi brisalce, saj je morda guma natrgana ali drugače poškodovana. V posodi s tekočino za čiščenje vetrobranskega stekla naj bo dovolj tekočine, ki v mrazu ne bo zmrznila. Naprave za odtajevanje in sušenje vetrobranskega stekla ter naprave za ogrevanje in zračenje morajo zagotoviti normalno vidljivost skozi steklo. Pred daljšo vožnjo preverite, ali imate v rezervoarju dovolj goriva. Sneg lahko preseneti tudi zimsko službo in zgodi se, da vozilo z nemočnimi potniki obstane na cesti, zato odeja v vozilu ne bo odveč.

Če vas policisti ustavijo in ugotovijo, da vaše vozilo nima ustrezne zimske opreme, vas lahko doleti kazen 40 evrov. FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand