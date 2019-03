Do podatkov pacientov, naročenih v izolski bolnišnici, se je dalo priti prek Googla

Informacijska pooblaščenka, ki je bila o težavi obveščena pretekli petek, je bolnišnici takoj odredila umik dokumentov s spleta, kar je ta uspela narediti v soboto. A škoda posameznikom je bila že storjena. "Kot nam je sporočil neznani vir, ki nam je tudi posredoval primere dokumentov, so bili med izvidi tudi primeri Slovencev s hivom in drugimi družbeno stigmatiziranimi boleznimi," še pišejo pri Slo-Tech.

"Kot je razvidno iz priloženih slik, je prišlo do (tudi za slovenske razmere) neverjetne šlamastike pri varovanju osebnih zdravstvenih podatkov pacientov bolnišnice. Vse podrobnosti sicer še niso znane, vse pa kaže, da je IT sistem avtomatično objavljal izvide in napotnice na spletu. Ker Google (in seveda drugi spletni iskalniki) avtomatično indeksira vso vsebino, ki ni zaščitena na platformah, kot je WordPress, je lahko kdorkoli na svetu preverjal zdravstveno stanje Primorcev," so zapisali.

Izvidi in napotnice Slovencev, ki so se naročili na pregled v bolnišnici Izola od začetka leta 2016, so bili do preteklega tedna dostopni kar prek Googla, razkriva spletni portal Slo-Tech.

Prek Napotnica.si je bila dostopna zdravniška dokumentacija UKC Ljubljana

To pa ni prvi takšen primer kršitve GDPR, še opozarjajo. Leta 2016 je bila prek spletne aplikacije Napotnica.si dostopna zdravniška dokumentacija UKC Ljubljana, vključno z napotnicami, ki vsebujejo zelo občutljive osebne podatke pacientov. Vse skupaj je bilo široko odprto v splet, spletni strežnik zdravstvene ustanove pa sploh ni uporabljal HTTPS zaščitene povezave.

Inšpekcijski pregled je pokazal, da je bilo s preprosto spremembo URL naslova mogoče odpreti "podstran, ki vsebuje osebne podatke zaposlenih, in sicer ime in priimek in naslov elektronske pošte" ter pridobiti "dostop do večjega števila zdravniške dokumentacije, vključno z napotnicami, ki vključujejo osebne in občutljive osebne podatke."

Po mnenju UKC Ljubljana je bil dostop do osebnih podatkov posledica varnostne ranljivosti, ki jo je odkril anonimni napadalec. Le-ta je bil po mnenju UKC Ljubljana "zelo verjetno dobro podučen o informacijskem sistemu, v okviru katerega so se osebni podatki obdelovali." Poudarili so tudi, da javnost ni poznala spornega URL naslova, ki je omogočal dostop do podatkov, pač pa da je do njega dostopal zgolj napadalec. Podatki naj torej ne bi bili javno dostopni.

To so informacijskemu pooblaščencu dokazali tako, da so mu posredovali dnevniški zapis s seznamom IP naslovov, ki so dostopali do spornih URL-jev. Ta je dokazoval, da sta do URL povezav dostopala le dva IP naslova – eden je pripadal IP-RS, drugi pa očitno napadalcu. Informacijskemu pooblaščencu so sporočili tudi seznam ukrepov, ki so jih izvedli za odpravo varnostne ranljivosti in ta je ugotovil, "da je zavezanec ugotovljene nepravilnost odpravil" ter postopek ustavil, še poročajo pri Slo-Tech.