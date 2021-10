Prometni kaos in gneča: ponekod v državi bo spremenjen prometni režim

Parkirišče ob ljubljanskih Žalah je bilo dan pred prvim novembrom polno. Večina obiskovalcev se na pokopališče še vedno najraje pripelje. A to je šele začetek, pravi prometni kaos pričakujte na prvi november, opozarjajo na Policiji. Na pot se zato odpravite pravočasno, dosledno upoštevajte cestnoprometna pravila in morebitne spremembe prometne signalizacije v bližini pokopališč. Občane pa naprošamo, da se v prometu obnašajo strpno in upoštevajo navodila policistov ter občinskih redarjev, so še sporočili z ljubljanske policijske uprave.

Kakšne so alternativne možnosti v prestolnici?

Še najlažje bo, da za pot do pokopališča izberete katerega od alternativnih prevoznih sredstev, pove eden od obiskovalcev. V izogib gneči in iskanju prostega parkirnega mesta, uporabite mestni avtobus, občanom svetujejo na ljubljanski občini. Na linijah dve, sedem, devetnajst in dvaindvajset bo vozilo večje število avtobusov kot običajno, prav tako bodo obratovale linije enajst B, osemnajst in enaindvajset, ki ob praznikih sicer ne obratujejo. Vse ostale linije mestnih avtobusov bodo obratovale po prirejenem sobotnem voznem redu.

Za lažjo mobilnost invalidov in starejših občanov bo tudi letos skrbela flota električnih minibusov, ki bodo po Žalah brezplačno vozili ves dan od devete do sedemnajste ure.

Za vse, ki se bodo na Žale vseeno pripeljali z avtomobilom, bo na plačljivih parkiriščih omogočeno tudi brezplačno parkiranje. A obiskovalci, pozor: tatovi so te dni najbolj na delu prav na parkiriščih ob pokopališčih, zato vrednejših predmetov ne puščajte v avtomobilih, še svetujejo na policiji.